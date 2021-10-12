Фонд Ріната Ахметова організував тренінг для нових батьків дітей з інтернату

Чи можна уявити сучасну 18-річну людину, яка не вміє готувати їсти чи, наприклад, розпоряджатися грошима? Саме такими — зовсім неготовими до реального життя — з інтернатів виходять діти-сироти. Проте цьому вчать в дитячих будинках сімейного типу. В одному з них побувала кореспондентка "Сьогодні" Юлія Покідіна.
Коли діти з інтернату потрапили в дитячий будинок сімейного типу Краснокутських, то зовсім не вміли рахувати. Навчити їх батькам-вихователям вдалося не відразу.
"Ми з чоловіком думали, думали і придумали. Ми зробили магазин. На ксерокопії наробили кольорових грошей. Поставили там предмети, написали ціну, і хто був продавцем, хто — покупцем. Відразу всі зрозуміли, що ми не вміємо рахувати", — каже мати-вихователька Юлія Краснокутська.
Зараз хлопчики і дівчатка помітно підтягнулися — пишуть, читають і люблять математику. Але гру в "магазин" не забули. Юлія згадує, що коли взяли на виховання сімох братів і сестер з притулку, то мали багато клопоту.
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"Ми дуже швидко зрозуміли, наскільки ці діти навчилися виживати. Тобто, для них не було ніяких кордонів, де що лежить — вони знали краще за нас", — розповідає жінка.
На долю дітей випало чимало випробувань. Вони росли на вулиці, і навіть про те, щоб прогодуватися, повинні були піклуватися самі. Вони просили у чужих людей гроші на хоча б шматок хліба.
У новій сім'ї хлопчики і дівчатка мають все для щасливого життя. Нещодавно прихистили бездомне кошеня — тепер піклуються про нього по черзі.
Юлія каже, що впоратися з великою родиною не завжди просто. Сили і натхнення черпає в колі однодумців — на тренінгах, які багато років поспіль організовує Фонд Ріната Ахметова.
"Рінат Ахметов нам організовував такі виїзні семінари. Нас вчили психології дітей, які пройшли непростий шлях, поки потрапили в сім'ю. Кожен тренінг — це висвітлення якоїсь проблеми, яка допомагає нам у нашій роботі з дітьми", — говорить Юлія Краснокутська.
В рамках програми "Сирітству — ні!" фонд підтримує сім'ї опікунів, прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу. За 10 років роботи Всеукраїнського порталу всиновлення, майже 10 тисяч дітей знайшли сімейний затишок.
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