Фонд Ріната Ахметова передав медикам 200 сучасних "швидких" (відео)

Лише за рік роботи ці автомобілі можуть врятувати близько півмільйона життів

Інфаркти, інсульти, ДТП, стани непритомності. А зараз ще й тяжчий перебіг ковіду — це пріоритетні виклики для підсилених бригад швидкої допомоги в Івано-Франківській області. Зазвичай такі виїзди складніші та триваліші, потребують якнайшвидшого приїзду.

Рятування життів

У складі бригади швидкої допомоги — лікар, одразу два фельдшери й водій.

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"Де потрібно провести велику кількість маніпуляцій одночасно — для цього у нас і є більша кількість людей. Кожний зайнятий своєю справою", — каже лікарка невідкладних станів Інна Мельник.

ДТП, інсульти, стани непритомності. Зазвичай їхні виклики складніші й триваліші, потребують якнайшвидшого приїзду до хворого.

"У нас інколи це виходить без слів. Тому що один проводить внутрішньовенний доступ, другий вимірює тиск, глюкозу. Ми вже практично знаємо за що кожен відповідає, щоб не витрачати час", — розповіла лікарка невідкладних станів Інна Мельник.

Виклики до COVID-хворих

Багато викликів до хворих із тяжким перебігом ковіду. Завідувач обласної диспетчерської служби підбиває підсумки листопада.

"У нас склалася доволі напружена ситуація з виїздами бригад. Викликів максимальна кількість, яка у нас була за весь час існування єдиного диспетчерського центру. У нас понад 600-640 викликів на добу", — каже завідувач обласної диспетчерської служби Роман Портюк.

Втім, ушпиталень — менше, ніж навесні. Тутешні медики кажуть, що загартовані минулою хвилею, цю — переживають не так гостро.

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"Ми перенесли другу хвилю просто найбільшу в західних регіонах. Ми цю вже пройшли, то що зараз на сході відчувають весною, якщо, наприклад, 100 виїздів — ми 90 госпіталізовували", — зазначив директор обласного центру екстреної медичної допомоги Мирон Матейко.

Сучасні автомобілі швидкої допомоги

Для безпечного перевезення тяжкохворого до лікарні у машині швидкої є все належне.

"В час пандемії нам дуже необхідний кисень. У нас в нашій машині є 2 балони кисню", — розповіла лікарка невідкладних станів Інна Мельник.

Два роки тому в Івано-Франківській області оновили автопарк. Завдяки проєкту Фонду Ріната Ахметова

"200 швидких для України" нові машини екстреної допомоги доправили до кожного регіону країни.

"Якби мені хтось сказав три роки назад, що за рік ми поновимо стільки санітарного транспорту — я б не повірив", — зазначив директор обласного центру екстреної медичної допомоги Мирон Матейко.

"Ми дуже зраділи, коли до нас поступила нова машина. Ми маємо можливість їздити на машині з гарним устаткуванням і дуже вдячні за це", — наголосила лікарка невідкладних станів Інна Мельник.

Тільки за один рік роботи дві сотні таких швидких можуть врятувати близько півмільйона життів.

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Пік захворюваності на коронавірус пройдено завдяки кисню Групи Метінвест Ріната Ахметова

Підприємства групи Метінвест забезпечили постачання кожної четвертої тонни кисню до українських лікарень для порятунку життів пацієнтів з коронавірусом. Зусилля компанії у подоланні піку захворюваності в Україні відзначив і президент Володимир Зеленський.

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