Фонд Ріната Ахметова допомагає лікарням, де не вистачає кисню для хворих на COVID-19

Через спалах коронавірусу українські лікарні потребують кисню, як ніколи

Фонд Ріната Ахметова допомагає лікарням з киснем, де його бракує під час COVID-19/Колаж: Сьогодні

15-те листопада минулого року. 9-та година вечора. 39 річна викладачка державного університету "Житомирська політехніка" пише на своїй сторінці у Facebook міському голові: "Я не знаю, як нам пережити цю ніч, а на ранок кисню немає взагалі. Я зараз сама тут лежу, кисень відключали за сьогодні вже 8 разів". Наступного дня Ольга Грабар померла.

Ще один випадок в Одесі у ніч проти цієї середи. В одній з опорних коронавірусних лікарень екстрено евакуюють десятки пацієнтів — тяжких, і вкрай тяжких, бо у медичному закладі закінчився кисень! І це — в країні, де понад два десятки підприємств мають ліцензію на виробництво медичного кисню!

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У серпні МОЗ дає чіткий прогноз на осінь, з уточненням що при дельта-штамі хворим потрібно у кілька разів більше кисню, бо перебіг хвороби — набагато важчий. А в жовтні два основні виробники медичного кисню зупиняються на регламентні роботи, а третій — "трохи зламався". Це була цитата першого заступника міністра. Добре, поломку не спрогнозуєш, але ж планову зупинку можна було узгодити з прогнозами?

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Херсонська, Одеська, Волинська, Миколаївська, Чернігівська. Області, де ситуація з киснем критична. Більша частина на мапі України вже "червона зона". І лише дві області у жовтій — Закарпатська та Кіровоградська. Найвищий рівень завантаженості ліжок з киснем у Запорізькій — 80,5%, Сумській — 82,5% та Донецькій областях — 88,7%.

Ситуація дуже серйозна. Донецька область — сумний лідер із заповненістю відділень. Щодня від ковіду помирають люди. 734 життя за добу — ось така правда. Апарати ШВЛ, концентратори, кисневі станції — на вагу золота. Кореспонденти "Сьогодні" досі під враженням після побаченого в Авдіївській лікарні.

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Прифронтова територія. Коли тут тихо, стає моторошно, бо від спокою люди тут уже давно відвикли. Законсервований корпус Авдіївської центральної лікарні — єдина медустанова майже на сорок тисяч населення міста та району. Такі наслідки бойових дій останніх семи років. Окрім зруйновних фасадів, зруйновані життя.

"Все розбите, заклеєні вікна. Є у нас друзі, які загинули під час обстрілів. У нас лікар-травматолог загинув, їхав з Ясинуватої в Авдіївку зі зміни. Молодий хлопець, 32 роки. Потрапив під мінометний обстріл", — розповіла завідувачка терапевтичного відділення Ірина Любяницька.

Вистояли під час бойових дій, вистоїмо і під час пандемії, — кажуть лікарі жартома. Але це тільки захисна реакція на випробування, що не закінчуються.

"Такого потоку за кількістю хворих, по тяжкості, звичайно, не було жодного разу. Минула хвиля була важка, але її не порівняти з цією хвилею", — зазначила завідувачка терапевтичного відділення Ірина Любяницька.

Зараз Авдіївська лікарня забита хворими на коронавірус. Про цілодобову роботу медиків годі й говорити. Червона зона відділена від чистої. Але цього лікарі вже навіть не помічають. Пацієнти з останніх сил тримаються. Добре слово для них — це вже крок до одужання.

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Понад сімдесят хворих на коронавірус сьогодні в Авдіївській лікарні. Майже всі — киснезалежні.

"Важкі. Ускладнення часто зустрічаються. Частіше люди вмирають разів в десять. Якщо ми в ту хвилю ховали одну людину на тиждень, зараз ховаємо щодня по два, по три людини", — каже директорка Авдіївської центральної лікарні Тетяна Пурій.

Занизька сатурація просто знищує людей. Кисень сьогодні в країні — на вагу золота. Авдіївська лікарня ним забезпечена завдяки Фонду Ріната Ахметова та компанії "Метінвест". Киснева станція встановлена у межах проєкту "Боротьба з COVID-19 в Україні". Це найбільша, системна й масштабна приватна ініціатива, спрямована на допомогу державним медустановам у боротьбі з новим захворюванням. Рінат Ахметов першим прийшов на допомогу. Він виділив майже 500 мільйонів гривень на боротьбу з коронавірусом.

"Я абсолютно впевнений, що в цій ситуації кожен має замислитись, чим конкретно він може допомогти Україні й українцям. Не залишається осторонь і бізнес SCM. У партнерстві з МОЗ ми робимо все, щоб запобігти епідемії коронавірусу в містах нашої присутності та у всій країні", — зауважив засновник благодійного фонду Рінат Ахметов.

Протягом усього часу пандемії допомога від фонду надходила постійно, а тепер — киснева станція, яка забезпечить роботу кисневих точок по всій медустанові.

"Кисневі станції забезпечать безперебійне постачання до 81-ї точки в інфекційному, неврологічному, хірургічному, терапевтичному, реанімаційному та операційному відділеннях", — каже головна директорка програм Фонду Ріната Ахметова Ірина Блажан.

Станція має дві ємності по 3 тонни кожна. Вони можуть безперервно подавати кисень на головний триповерховий корпус лікарні та будівлю інфекційного відділення.

"Звернення від медиків йдуть постійним потоком і ми намагаємося реагувати, щоб взаємодія між МОЗ, заводами та фондом була на постійній основі. Результат сьогодні є", — зазначив народний депутат України Муса Магомедов.

Запасів на станції повинно вистачити на тиждень. Кисень до Авдіївки поставлятимуть з Маріупольського меткомбінату. Таким чином пацієнти будуть забезпечені рятівним газом. Під час пандемії фонд та бізнеси ЕсСіЕм Ріната Ахметова об'єднали зусилля, аби забезпечити лікарні України трьома тисячами тонн кисню, надали 159 концентраторів для потреб сімнадцяти областей А ще — 216 апаратів ШВЛ зараз рятують життя людей у реанімаціях.

"Фонду Ріната Ахметова, всій команді — від них допомога приходить найперше. Найтепліші слова, спасибі, що це реальні справи, які ми реально бачимо і які реально допомагають багатьом людям", — каже завідувачка терапевтичного відділення Ірина Лубяницька.

Медики у прифронтовій зоні вже не звертають уваги на звуки гармат. Вибухова хвиля змінюється ковідною, і так вже два роки. Головне, щоб пацієнти навчились заново дихати, щоб кожен перший крок після хвороби давався щодень легше.

Аби країна не задихнулася, лікарням необхідно понад триста тонн кисню на добу. І щодня ця норма зростає приблизно на 30-35 тонн. Пацієнтів стає більше. Майже чверть цього об’єму наразі забезпечують металурги компанії Метінвест Ріната Ахметова. Кисень безкоштовно доправляють у вісім регіонів. Цехи нині працюють на повну потужність і кисень без упину розвозять по лікарнях.

"Команда Міністерства охорони здоров'я визначає, на які території, які обсяги необхідно направити, а компанія Метінвест готує все для того, щоб зробити це максимально швидко, щоб кисню було достатньо, щоб ми його безкоштовно передавали лікарням і тим установам, які потребують", — підкреслив директор департаменту з регіонального розвитку "Метінвест холдинг" Олександр Вишняков.

Критична ситуація в Чернівцях

У Чернівцях заповнені реанімації всіх лікарень, в яких лікують хворих на COVID-19.

Нині найвищі показники у міських лікарнях № 4 та 3 — 100% та 93% відповідно. 30 жовтня в регіоні було госпіталізовано 169 людей.

"Ми і раніше мали такі високі цифри, проте не у вихідні, для суботи це надзвичайно велике число. Зафіксовано 16 летальних випадків. Завантаженість у госпітальних базах щодня збільшується, тому (люди) повинні робити все, щоб убезпечити себе і своїх рідних від хвороби. Варто пам'ятати, що вакцинація та дотримання норм карантину рятують життя", — зазначив директор Департаменту охорони здоров'я Чернівецької ОДА Олег Чорний.

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