Фонд Ріната Ахметова допомагає подолати психологічні проблеми жителям Донбасу

Багато людей зіткнулися з психологічними проблемами, які не можуть подолати самі

Стреси, тривожні синдроми і навіть психосоматичні захворювання. Жителі прифронтової зони нерідко стикаються з подібними станами, адже досі живуть під обстрілами. Як впоратися з наслідками травматичних ситуацій — з'ясовувала кореспондентка "Сьогодні" Юлія Покідіна.

Після двох років поневірянь Ольга з родиною повернулася додому — в Мар'їнку. У страху перебуває постійно, адже щомиті ризикує життям.

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"Коли ми чуємо постійно постріли, я думаю, що це однозначно відіб'ється на психіці кожної людини, кожної дитини, яка тут росте", — говорить мешканка Мар'їнки Ольга Санжаревська.

Надскладні умови життя призводять до стресів, тривожних синдромів і, навіть, психосоматичних захворювань.

"Є безсоння і у мене, і у моєї дитини. Ще вона (дитина — ред.) боїться в темряві спати. Ми спимо зі світлом, з настільною лампою включеною", — розповіла жінка.

Впоратися із безсонням самотужки не завжди можливо, кажуть психологи. Іноді допомагають заспокійливі, які повинен призначити сімейний лікар.

"Для того, щоб психологічно заспокоїтися, дуже важливо повернутися в реальність. Розуміти, де ти знаходишся, що з тобою зараз відбувається, відчути своє тіло і поставити собі питання: наскільки небезпека близька для тебе зараз?", — говорить психологиня Катерина Вепро.

Нерідко на сприйняття ситуації впливає попередній негативний досвід. Є спеціальні техніки, що допомагають повернутися до моменту "зараз" та усвідомити — загрози немає.

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"Вправа називається "3 на 5". Вам потрібно побачити 3 предмети у своєму оточенні, сфокусувати свій погляд на цих предметах. Далі вам потрібно сфокусувати свій слух на п'яти звуках, а після — звернути увагу на 5 власних відчуттів", — розповіла психологиня.

Катерина Вепро стала експерткою проєкту Фонду Ріната Ахметова "Подолати. Допомагає психолог". Це один з напрямків роботи першого в Україні онлайн-музею "Голоси Мирних".

"Мені доводилося брати участь в різних проєктах Фонду Ріната Ахметова, в психологічній допомозі для мирних жителів Донбасу, і завжди стикаєшся з тим, що вони говорять, що це важливо, вони висловлюють подяку, і завжди великий відсоток людей, які готові звернутися і скористатися цією допомогою", — говорить фахівчиня.

Під час онлайн-трансляцій глядачі можуть поставити питання, які їх турбують. А також дізнатися,

що таке травма війни і як з нею впоратися.

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