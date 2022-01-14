Фонд Ріната Ахметова продовжує допомагати сім'ям, яких зачепила війна в Україні (відео)

Діти, які стали свідками війни, отримали підтримку від найбільшої благодійної організації нашої країни

Фонд Ріната Ахметова дбає про людей/Колаж: "Сьогодні"

У 2014 році вони встигли виїхати із Лисичанська останнім автобусом, але потім таки повернулися до рідного міста. Хоча з роботою там досі проблеми, а тим більш — із дитячим відпочинком.

Сім'я Бондар

Різниця у віці між дівчатами — десять років. Віталіну та Афелію батьки так назвали не випадково.

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"Орієнтувалися на гороскоп. Я читала, щоб був вдалий життєвий шлях, щоб дівчаткам в житті щастило. Хотілося, щоб вони у мене були незвичайні", — розповідає жителька Лисичанська Ніна Бондар.

Старша донька за характером — більш імпульсивна, менша — спокійна та ніжна. Але обидві дуже добрі та кмітливі. У 2014 році Лисичанськ, де зараз живе родина, опинився в епіцентрі бойових дій.

"Ми живемо поблизу відкритих полів. Коли я вийшла на вулицю і побачила, що летять вертольоти і з цих вертольотів виходить дуже багато людей у військовій формі, я подумала, що, напевно, нам тут більше не місце", — згадує жителька Лисичанська Ніна Бондар.

Виїхали до Дніпра останнім автобусом з міста. Ледь встигли. Але спокою це не додало.

"До мене сідали клієнти, а я плакала. Я не могла додзвонитися додому до мами. Я не знала, що з моїми племінниками", — розповідає жінка.

Повернення додому

Згодом, коли дали воду, газ та світло, родина все ж таки повернулася додому. Зараз у Лисичанську тихо. Поступово облаштували власне життя, але з роботою тут і досі проблеми. Карантин ледь пережили. Аби дітей розважити, Ніна інколи вивозить їх до великих міст. Але це буває рідко. Про відпочинок улітку годі й казати.

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"У нас все закривається, а не відкривається. І приїжджаєш до Харкова, там такі дитячі майданчики, чудо просто", — каже Ніна.

Допомога від Фонду Ріната Ахметова

Але улітку 2021 року Віталіна все ж таки змогла побачити гарні краєвиди та весело відпочити з однолітками. Фонд Ріната Ахметова надав дівчинці путівку до оздоровчого табору. А під час зимових свят діти отримали подарунки.

"Я дуже поважаю Ріната Ахметова, тому що він розуміє, що людям тут дуже важко і вони потребують уваги, турботи, розуміння і допомоги. Це дуже важливо зберегти розуміння простих людей, їх потреби і бажання допомогти", — зазначила жителька Лисичанська Ніна Бондар.

"Спасибі Рінату Ахметову за чудово проведений час в таборі, за подарунки на Новий Рік", — каже жителька Лисичанська Віталіна Бондар.

Традиція допомагати

Фонд Ріната Ахметова традиційно найпершим в Україні розпочав естафету новорічних привітань і подарунків. Акція "Рінат Ахметов – дітям" – особиста ініціатива Ріната Ахметова. Цій традиції вже понад 20 років. Тільки за останні 14 років дарунки від Ріната Ахметова отримали майже 1 000 000 дітей.

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