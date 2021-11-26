Історія 17-річної Алли, дитинство якої зруйнувала війна (відео)

Алла Воронкова написала есе про пережите під час військових дій на Донбасі

Ліжка якомога далі від вікон і усе потрібне для життя — у підвалі. Так уже вісім років поспіль живуть українці у прифронтовій зоні. Далі — розповідь однієї з них — 17-річної Алли. Війна почалася, коли їй було 9 і змінила увесь її світ.

Війна руйнує дитинство

17-річна Алла каже: її щасливе дитинство закінчилося того дня, коли почалася війна.

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"У нас прямо на горизонті видно Донецьк. Там були великі стовпи диму, звуки вібрацій по землі, мені тоді було років 9 ніби. Страшно. Почали ліжка переставляти якомога далі від вікон, раптом щось — скотчем заклеювали вікна", — розповідає переможниця конкурсу "Один день" Алла Воронкова.

За майже 8 років війни дівчинка з невеликого селища в Донецькій області звикла до іншого життя — з обмеженнями.

"Війна — це великий якийсь переполох. Ось ці військові дії, вибухи. Ми не можемо спокійно вийти погуляти — батьки завжди переживають, де ми", — каже Алла.

Життя змінилося кардинально

Замість вечірніх прогулянок — комендантські години. Замість друзів — книжки та не завжди радісний краєвид з вікна.

"Діти у мене боялися. Ось у нас диван так зараз стоїть, коли почалося сильніше все гриміти — ми цей диван пересунули від вікна далі. І в підвалі підготували все, і одяг опускали, подушки, ковдри раптом що", — розповіла мати Алли Любов Воронкова.

"Один день"

Розповісти про пережите Алла змогла в есе, яке написала для конкурсу "Один день" від Фонду Ріната Ахметова.

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"Робота була десь близько тижня. Порадитися з вчителями: як краще написати, як буде красивіше виглядати, потім прочитати батькам, теж може якісь корективи внести, і потім відправляти", — зазначила переможниця конкурсу "Один день" Алла Воронкова.

Невдовзі дізналася результат. Алла стала призеркою конкурсу й отримала подарунки від благодійної організації.

"Я б хотіла подякувати Рінату Ахметову дуже. Те, що він робить — це корисно, це приємно. Деяких це наштовхує на творчість — діти взяли зайнялися цим. Їх твори прочитали інші люди. Вони дізналися, що відбувається тут", — каже Алла Воронкова.

Про конкурс

Конкурс "Один день" – це проєкт Музею "Голоси Мирних" Фонду Ріната Ахметова, мета якого зберегти свідчення очевидців про день, коли для них почалася війна.

"Діти починають осмислювати те, що сталося. Історію ми ж теж вчимо не для того, щоб просто вивчити та оцінку отримати. А це теж вже якась історія для нас, нашого покоління", — наголосила мати дівчинки Любов Воронкова.

У межах конкурсу фонд отримав близько двох тисяч творчих робіт від школярів з різних куточків Донецької, Луганської, Запорізької та Харківської областей.

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Надважливий проєкт

Музей Фонду Ріната Ахметова "Голоси Мирних" – це проєкт світового масштабу. Фонд планує зібрати 100 000 свідчень мирних жителів Донбасу до 2025 року.

"Це загальна картина дуже важлива для нас не тільки як для фонду, але і для країни в цілому. Тому що з цих свідчень потроху формується колективна пам'ять", — підкреслила членкиня наглядової ради Фонду Ріната Ахметова Наталія Ємченко.

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