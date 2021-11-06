Трощить автомобілі та кидає габаритні речі з вікна: у Києві жінка тримає в страху увесь будинок

Жінку вже забирали до психіатричної лікарні, однак згодом виписали з неї

У Києві жінка тримає у шаленій напрузі увесь під'їзд. Псує майно, всюди смітить, ображає сусідів, а деяким і погрожує. Мешканці нічого зробити з нею не можуть. У стані суцільної безвиході, що тягнеться цілий рік, люди звернулися до редакції "Сьогодні". Чи є управа на сусідку, яка псує життя іншим — Олексій Продайвода з'ясовував.

Ошелешені мешканці фільмують, як їхня сусідка кухонним молотком для м'яса трощить автівку. Власниця транспортного засобу шокована такою витівкою жінки.

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"В такому стані ти не маєш права пересуватися містом. Тільки ти маєш на лафеті везти на СТО машину, щоб її відремонтували", — каже власниця автомобіля Оксана Даниленко.

З відбитими номерами у руках власниця показує розбиті дзеркала, фари та ручки. Збитків десь на тридцять тисяч.

"Страхова цей випадок не покриває, тому що це не ДТП. Поліція її затримала, але вони сказали, що це не на суму 190 тисяч гривень. Тому не відкривається кримінальна справа", — розповіла власниця автомобіля.

Сусіди у паніці: через п'ятдесятирічну сусідку Лесю з третього поверху вже не раз викликали поліцію.

"Вона б'є в стіну, кричить, виє. Агресія така, що моя дитина боїться бути у квартирі. Ми ходимо зараз на прийом до психолога, тому що це страх", — каже мешканка будинку Юлія Тесленко.

А якось — розповідає пані Тетяна — посеред ночі вона прокинулася від дивного звуку. Коли вийшла на сходовий майданчик, то з'ясувалося, що сусідка Леся ріже їй двері. Жінка спочатку не повірила, але коли подивилася на двері зі зворотної сторони, то була шокована.

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Тепер на цих же понівечених дверях Леся лишає сусідам свої повідомлення. Пані Тетяна вже багато назбирала. Леся писала образливі речі. Одно разу жінка назбирала каменів та поклала їх під двері Тетяна. Тоді вона не могла вийти з квартири.

Шоковані сусіди бідкаються: побутова техніка, меблі, посуд та книжки — усе це вже летіло з Лесиної квартири — з вікна або просто на сходи.

"Піднімаємось до себе на поверх і перед нами падає телевізор. І телевізор не плоский, а великий, об'ємний, який впав перед обличчям моєї дитини. Якби ще сантиметр, він би поцілив у нас", — скаржиться мешканка будинку Юлія Тесленко.

Сім років, розповідають люди, Леся була у Нідерландах. Кажуть, мала там чоловіка та двох доньок. Але торік її депортували. А вже із цієї квартири вона нібито вижила власну матір до притулку. Ніде не працює. За які гроші живе — невідомо. З кореспондентами "Сьогодні" спілкується через двері. На запитання, чому викидає телевізор через вікно, відповідає криками.

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"У мене нерви не витримують. Я проста жінка, мати двох дітей. Я хочу жити спокійно і ростити своїх дітей в адекватній атмосфері. Я не можу жити серед цього бидла", — каже Леся.

Улітку жінку, за словами сусідів, вже забирали до психіатричної лікарні. Та вже невдовзі виписали під особисту розписку. Мешканці у відчаї не раз ходили до дільничного, а той лише розводив руками.

"Я розумію, що вона неадекватна. Але я не можу прийти і її вигнати. Щоб я мав це право, то я б давним-давно це все зробив", — каже дільничий.

Юристи радять мешканцям таки змусити правоохоронців через суд домогтися примусового обстеження та лікування жінки.

"У разі якщо є агресія, яка загрожує майну громадян, яка загрожує здоров'ю громадян — це є підставою для прийняття судом рішення стосовно примусового психіатричного лікування", — розповів юрист Ростислав Кравець.

Мешканці й самі розуміють, що зволікати не можна. Адже кожна наступна шалена витівка сусідки перевершує усі попередні.

Інцидент у Донецькій області

У Донецькій області затримали чоловіка, який облив пальним і підпалив двох своїх сусідок.

Через кілька годин після сварки нетверезий сусід прийшов до будинку потерпілої та облив її та її 61-річну родичку кількома літрами палива, кинув сірник і пішов. Жінки самостійно загасили пожежу і викликали на допомогу медиків. Постраждалі отримали опіки різного ступеня, 44-річна жінка була госпіталізована.

Поліція всю ніч розшукувала підозрюваного. Утікача було знайдено в сусідньому селищі, де він переховувався в одному з будинків.

Фігуранту оголошено підозру у замаху на умисне вбивство двох людей. Санкція відповідної статті передбачає від 10 до 15 років ув'язнення або довічне позбавлення волі.

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