Медики працюють по кілька змін підряд без відпочинку: що твориться у COVID-лікарнях

У лікарнях для пацієнтів з коронавірусом заповнені реанімації – лікарі працюють на повну

В Україні через велику кількість важких пацієнтів з ковідом анестезіологи працюють по кілька змін підряд, без відпусток і перерв.

"Сьогодні" з'ясовували, що зараз твориться у лікарнях і як медикам вдається не опускати руки.

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Щодня анестезіологи – на передовій боротьби з пандемією. Під їх наглядом – важкі пацієнти з ковідом.

"Перший наш хворий, який був найважчий, коли почалася епідемія, молодий чоловік до 40 років, він вентилювався 2 місяці і ми випустили його додому. Для нас такі хворі – це велика перемога", – сказала віцепрезидент асоціації анестезіологів України Олена Клигуненко.

Медперсонал реанімаційних відділень ще ніколи не працював у такому режимі – по кілька змін підряд, без відпусток і перерв.

"Лікарі працюють, звичайно, з дуже великим фізичним і психічним навантаженням. Тому що коли ти стаєш лікарем – ти все-таки береш на себе відповідальність за життя інших людей", – додала Клигуненко.

За її словами, успішне лікування хворих надихає не здаватися і продовжувати боротьбу за здоров'я людей.

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Анестезіолог підкреслила: зараз більшість госпіталізованих з важкою формою COVID-19 – невакциновані.

"Якщо ти сам вправі для себе робити вибір – я вакцинують чи ні – то яке ти маєш право цю проблему переносити на навколишній світ. Тому що ти захворієш і стаєш джерелом зараження, вирішуєш долі інших людей", – пояснила вона.

Новий протокол лікування

Клигуненко розповіла, що останнє оновлення протоколу лікування ковіду було кілька днів тому.

"Воно стосувалося того, що хворих можна виписувати з стаціонарів, передаючи їм в оренду кисневі концентратори, якщо ці хворі кисневозалежні", – заявила Клигуненко.

У такому випадку сімейні лікарі продовжують стежити за пацієнтами.

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На питання про профілактику і лікування коронавірусу експерт відповідала під час прямої трансляції у рамках проєкту Фонду Ріната Ахметова "Запитай у лікаря".

"Мені здається, що треба говорити з людьми для того, щоб їм пояснювати. І цей проєкт, він на сучасних технічних засобах заснований. Хтось почує і змінить своє ставлення до того ж щеплення", – зазначила лікар.

З початку проекту на діджитал-майданчиках Фонду Ріната Ахметова відео подивилися більше 16 мільйонів разів.