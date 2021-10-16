Медики працюють по кілька змін підряд без відпочинку: що твориться у COVID-лікарнях

В Україні через велику кількість важких пацієнтів з ковідом анестезіологи працюють по кілька змін підряд, без відпусток і перерв.
"Сьогодні" з'ясовували, що зараз твориться у лікарнях і як медикам вдається не опускати руки.
Щодня анестезіологи – на передовій боротьби з пандемією. Під їх наглядом – важкі пацієнти з ковідом.
"Перший наш хворий, який був найважчий, коли почалася епідемія, молодий чоловік до 40 років, він вентилювався 2 місяці і ми випустили його додому. Для нас такі хворі – це велика перемога", – сказала віцепрезидент асоціації анестезіологів України Олена Клигуненко.
Медперсонал реанімаційних відділень ще ніколи не працював у такому режимі – по кілька змін підряд, без відпусток і перерв.
"Лікарі працюють, звичайно, з дуже великим фізичним і психічним навантаженням. Тому що коли ти стаєш лікарем – ти все-таки береш на себе відповідальність за життя інших людей", – додала Клигуненко.
За її словами, успішне лікування хворих надихає не здаватися і продовжувати боротьбу за здоров'я людей.
Анестезіолог підкреслила: зараз більшість госпіталізованих з важкою формою COVID-19 – невакциновані.
"Якщо ти сам вправі для себе робити вибір – я вакцинують чи ні – то яке ти маєш право цю проблему переносити на навколишній світ. Тому що ти захворієш і стаєш джерелом зараження, вирішуєш долі інших людей", – пояснила вона.
Новий протокол лікування
Клигуненко розповіла, що останнє оновлення протоколу лікування ковіду було кілька днів тому.
"Воно стосувалося того, що хворих можна виписувати з стаціонарів, передаючи їм в оренду кисневі концентратори, якщо ці хворі кисневозалежні", – заявила Клигуненко.
У такому випадку сімейні лікарі продовжують стежити за пацієнтами.
На питання про профілактику і лікування коронавірусу експерт відповідала під час прямої трансляції у рамках проєкту Фонду Ріната Ахметова "Запитай у лікаря".
"Мені здається, що треба говорити з людьми для того, щоб їм пояснювати. І цей проєкт, він на сучасних технічних засобах заснований. Хтось почує і змінить своє ставлення до того ж щеплення", – зазначила лікар.
З початку проекту на діджитал-майданчиках Фонду Ріната Ахметова відео подивилися більше 16 мільйонів разів.
Читайте також:
- Що робити вчителям, яким не можна вакцинуватися – пояснення МОЗ
- Вакцинація від COVID-19: в Україні планують розширити список професій для обов'язкового щеплення
- Коронавірус в Україні. За добу виявили майже 13 тис. випадків COVID-19
- Чотири регіони України потрапили в "червону зону"
- В Україні з'явилася перша "червона зона", "жовтих" майже не залишилося