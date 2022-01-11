Музей "Голоси мирних" поповнився черговою історією про війну на Донбасі (відео)

Есе школярки вразило не лише її вчителів, але й онлайн-музей

Вона встигла сісти в останній потяг, що вивозив людей якомога далі від обстрілів. І потім ще довго, почувши гул літаків, ховалася і звикала до мирного неба. Ті, чиє дитинство вкрала війна, викладають свої болючі спогади — в есе. Заради миру.

Історія Валерії

Валерія — душа товариства. Однак, занадто серйозна, як на свій вік, кажуть учителі. Бо через війну подорослішала раніше.

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"Коли сюди приїхала та бачила літаки та вертольоти, які низько летять, я відразу бігла ховатися. Довго, звичайно,

відвикала від цього всього", — розповідає призерка конкурсу есе "Один день" Валерія Попова.

До села на Запоріжжі родина школярки перебралася з Луганська. Розповідає про бомбосховища, обстріли. Та саме втечу від війни описує так, ніби й досі перебуває в тому потягу! 2014. Їй дев’ять, вагони переповнені жінками й дітьми. Вночі зупиняються у Донецьку, де тривають бої.

"Зайшла жінка з двома дітьми та вона відразу запитала: "А куди їде цей потяг?" Тому що вона навіть не знала, що це за потяг і куди він йде. І ось так без документів, без речей, з двома дітьми їхала не знаючи куди. Це було страшно", — згадує призерка конкурсу есе "Один день" Валерія Попова.

Конкурс есе "Один день"

Свої спогади Валерія розповіла в есе. Надіслала його пізно ввечері вчительці. Зранку твір-сповідь перечитував увесь педколектив.

"Нам, учителям, справді було потрібно зазирнути у душу дитини, яка постраждала від військових дій, зрозуміти її емоції, її переживання", — каже вчителька Люцернянського навчально-виховного комплексу Леся Бруснік.

Робота стала призовою в конкурсі есе "Один день", що провів Фонд Ріната Ахметова. Представники благодійної організації та амбасадор фонду — телеведучий Олег Панюта — влаштували дівчині сюрприз. Завітали до школи, де навчається Лера, та вручили подарунки.

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Онлайн-музей "Голоси мирних"

На початку конфлікту фонд Ріната Ахметова створив гуманітарний штаб, який підтримав мирних жителів на сході України, що допомогло вижити 3,5 мільйонам людей. Історії постраждалих у війні фонд почав збирати у великий архів — онлайн музей "Голоси мирних", де зберігатимуть і спогади Валерії.

"Після прочитання твору Валерії, я ознайомилася із цим сайтом "Голоси мирних", я побачила, що є такий музей, є історії людей. Це дуже потрібно, це наше історія", — зазначила вчителька Люцернянського навчально-виховного комплексу Леся Бруснік.

"Коли я написала свій твір, я не знала, як склалася доля інших людей. І коли я читала твори інших, я побачила, що я не одна така", — каже призерка конкурсу есе "Один день" Валерія Попова.

Надважливий проєкт

Музей Фонду Ріната Ахметова "Голоси Мирних" – це проєкт світового масштабу. Фонд планує зібрати 100 000 свідчень мирних жителів Донбасу до 2025 року.

"Це загальна картина дуже важлива для нас не тільки як для фонду, але і для країни в цілому. Тому що з цих свідчень потроху формується колективна пам'ять", — підкреслила членкиня наглядової ради Фонду Ріната Ахметова Наталія Ємченко.

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