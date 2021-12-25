На Донбасі вже добу "тиша": чи надовго і в чому причина (відео)

Однак тут сподіваються, що нинішня тиша довго триматиметься

На Донбасі – сьогодні тиша. Але чому українські бійці не пов'язують це з черговим новорічним перемир'ям – розповість військовий кореспондент "Сьогодні" Олексій Кашпоровський. Сьогодні він відвідав позиції наших захисників у засніженому Зайцевому.

Що говорять про тишу на фронті армійці, і чи довго вона протримається – читайте далі в матеріалі "Сьогодні".

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Рясно запорошені снігом окопи та дерева – зима на Донбасі зАвжди суворіша, ніж у інших регіонах України. Навіть удень температура тут нерідко тримається нижче за десять градусів. Воювати за таких умов – надзвичайно важко.

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"Відчуття, скажімо, не дуже так комфортні. Тому що їх не видно, і видимість майже нульова,

потрібно прислухатися, а не тільки дивитися", – каже військовослужбовець ЗСУ Максим.

Утім, туман мав і перевагу – разом із ним обстріли майже припинилися. Лише вночі бойовики час від часу били з кулеметів. Боючись, що армійці можуть несподівано піти в атаку. А зараз – мовчать навіть і вночі. Утім, зміни в поведінці противника військові пов’язують не з погодою.

"До цього було – і міномьоти по нам работали, і СПГ работало, і стрелкотня. А в основном

по нам работали снайпери", – розповів військовослужбовець ЗСУ Андрій.

Нагадування про снайперів тут майже всюди. І це – не просто так. У підрозділі, який стояв на цих позиціях раніше, від їхніх куль загинуло двоє бійців.

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Армійці не виключають, що нинішня тиша пов’язана зі стягуванням Росією військ до українського кордону. Та їх це – не лякає.

Однак, тут сподіваються, що нинішня тиша триматиметься довго. І новорічні свята та різдво минУть без традиційних для цих місць салютів – з кулеметів та гранатометів.

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