Навантажують будівлі та псують архітектуру: у Києві оголосили боротьбу "цар-балконам" (відео)

У столиці люди одне за одним добудовують балкони у своїх квартирах

Вони псують архітектуру, навантажують будівлі та дратують сусідів. "Цар-балкони". Небайдужі кияни хочуть змусити їх власників демонтувати конструкції, особливо з будівель – архітектурних пам'яток. Чи можливо таке? Як працює "розбалконізація" — дізнавалася кореспондентка "Сьогодні" Тетяна Гаврилюк.

Балкони повсюди

Ковані, з пластику, цегляні. В Україні добудов довго шукати не доводиться. Заходиш у двір — і вуаля. На всяк несмак. Вони один над одним нависають, випирають. І з кожним роком виростають. В одному будинку столиці балкон прибудували на першому поверсі. Та сусід із другого вирішив, що нічим не гірший — добудував над ним ще кімнати зо дві. А от уже в тому самому домі не балкон — окремий вхід прилаштували. Пані Катерина мешкає по сусідству. На добудову нарікає.

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"Ну воно три роки стоїть. Там ніхто не живе. Мені з тієї сторони така сирість у квартирі", — скаржиться мешканка будинку Катерина.

Жінка і сама площу збільшувала. Балкон — на всі квартирні вікна.

"Шум з дороги, а бруд... Я тюль кожні 3 місяці прала. Він був чорний. Як я оце загородилася — слава богу. Але ви бачте, він у мене вузенький взагалі. Якщо у них в усіх такі широкі, у нас скромний", — розповідає Катерина.

Не лише в Києві

І таких "скромників" чи не вся країна. Що на околицях, що в самісіньких середмістях. То замість балкона будинок виріс у Луцьку, то в Харкові до 60 "квадратів" добудували 1200 — цілий магазин. Обростають й історичні будівлі.

"На жаль, людей здебільшого не хвилює вигляд міста, вигляд фасадів будинків. Люди живуть у своїх якихось шкарлупах", — каже інженер-проєктувальник Дмитро Макогон.

Перешкода для рятувальників

Але такі споруди на фасадах — це і додаткове навантаження на будинок, і перегороджений шлях порятунку.

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"Якщо буде пожежа, сходи можуть бути задимлені, а з балкона вас зможе зняти пожежна драбина. Але коли він засклений, обшитий ще якоюсь вагонкою, ще там якісь пластикові вікна. Ми розуміємо, що це все чудово горить. Мабуть, навіть краще, ніж те, що там всередині", — розповідає Дмитро Макогон.

Оголошено боротьбу!

Боротьбу такому невігластву оголосили небайдужі кияни. Взялися за "розбалконізацію" на дореволюційних будівлях. Один "цар-балкон" пішов у небуття. З власником домовилися: беруть на себе фінанси та організацію. Однак не всі одразу зрозуміли задум.

"Одній дівчині я телефонувала, поки вона мені не сказала: відчепіться під нас, ми не хочемо склити балкон. Я зрозуміла, що просто навіть немає жодного розуміння, що може бути інакше. Що може хтось не склити, а навпаки, розсклити цей балкон", — каже засновниця проєкту "Містетика" Оксана Варакіна.

Та зупинятися не збираються. Наступного року пригледіли уже чотири балкони. Але ж можна не чекати і самому за реконструкцію взятися.

Балкони — не найкраще

У Запоріжжі обвалився балкон на 4-му поверсі, на якому в цей час був 36-річний чоловік. Від одержаних травм він помер на місці. За фактом надзвичайної події розпочали розслідування.

на 4-му поверсі, на якому в цей час був 36-річний чоловік. Від одержаних травм він помер на місці. За фактом надзвичайної події розпочали розслідування. У Києві демонтували зруйнований дах балкону , який обвалився у Дарницькому районі столиці. Виявилось, що господар квартири влаштував на балконі цілий город – вирощував полуницю.

, який обвалився у Дарницькому районі столиці. Виявилось, що господар квартири влаштував на балконі цілий город – вирощував полуницю. У Києві в будівлі колишньої поліклініки Спілки письменників України на Рейтарській обвалилися верхні балкони. Варто зазначити, що будівля руйнується давно і потребує ремонту.

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