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Налаштовувала дітей проти школяра — подробиці побиття вчительки у Дніпрі

Всеволод Прокоф’єв Всеволод Прокоф’єв кореспондент Володимир Козир Володимир Козир Редактор розділу Україна
2 листопада, 23:11
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Мати школяра каже, що вчителька математики — не єдина в школі, з якою у її сина проблеми

У Дніпрі школяр з мамою побили вчительку. Обвинувачена стверджує, що розповіді про побої — наклеп! В якому стані побита вчителька та що стало причиною розбірок — знає кореспондент "Сьогодні" Всеволод Прокоф'єв.

Початок навчального тижня у дніпровській школі запам‘ятають надовго. Просто посеред уроків до закладу увірвалася розлючена матір шестикласника.

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"Людина в неадекватному стані піднімається на 3-й поверх. Вона мене відштовхнула, проігнорувала нашу охорону", — розповіла вахтерка навчального закладу.

Просто перед кабінетом жінка накинулася на вчительку. Її буцімто била ногами. А допомагав їй старший син — випускник тієї ж школи.

Усе це – на очах у дітей. Вони та допомогли розборонити учасників конфлікту — розповідає директорка школи. А матір, мовляв, опісля миттю вискочила зі школи. Викладачка звернулась до лікарів.

"Побої одразу не видно. Почервоніння було, синяк з'явиться пізніше. У неї криз гіпертонічний був, її всю трясло", — каже шкільна медсестра Зінаїда Шпартак.

Попри стрес, 56-річна Марина Владиславівна була на роботі. Та із журналістами спілкуватись не захотіла. Що сталося — замість неї розповідає директорка.

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"Від її сина, учня 6 класу, відсадила дітей, щоб він не заважав їй проводити урок. Грався в телефон, забирав в дітей ручки, олівці. І вона відсадила за інший стіл", — розповіла директорка школи Любов Рудник.

От малий і поскаржився матері, що вчителька його ображає. Директорка на дванадцятирічного Ваню нарікає: мовляв, часто бешкетує. Каже, матері не раз пропонували допомогу шкільного психолога, та вона — відмовлялася.

"Вона прибігала сама і кожному з них казала: я вам руки ноги поламаю, глотки порву за своїх дітей", — каже директорка Любов Рудник.

Мати школяра розповіла свою версію інциденту.

"Вчителька почала налаштовувати дітей проти мого сина. Він там посміхнувся, засміявся. Відсядьте від нього — не хочу бачити вас такими ж виродковими, як він", — розповіла мати учня Вікторія Матях.

Це слова сина переповідає мама Вікторія. Зухвале побиття, каже, наклеп. А на допомогу примчала, бо набридло, що викладачка цькує її дітей. Старший Віталій школу закінчив цьогоріч — йому теж, каже, перепало від вчительки математики.

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"Я не розумів предмет. Пам'ятаю, підходжу до неї, щоб вона допомогла вирішити приклад. А вона каже йти до репетитора платити гроші", — поділився випадком випускник школи № 120 Дніпра Віталій Хижняк.

За словами матері Вікторії Матях, у школі чимало вчителів, які не виконують своїх обов'язків.

"І неодноразово це було. Я розмовляла з цим педагогом, на якій підставі вона принижує мою дитину? Вона каже, тому що ви неадекватна, ви мені не подобаєтесь. Ще проблеми з учителями з біології та географії. Вчителі не виконують свої обов'язки", — скаржаться мати школяра.

У конфлікті тепер розбирається поліція. Камер спостереження у школі немає, тож висновки зробили тільки зі свідчень самовидців та самих учасників чвари.

"Складено два адмінпротоколи — за дрібне хуліганство відносно матері і старшого брата. Чекаємо на довідку судово-медичної експертизи про тілесні ушкодження, які були завдані вчительці. Можливо, родину перевірить соціальна служба", — зазначила речниця управління Нацполіції в Дніпропетровській області Ганна Старчевська.

Вікторія погрожує покарати вчителів за булінг — мовляв, заявить до департаменту освіти і прокуратури. А сина на заняття більше не відпустить. 12-річний Ваня навчатиметься дома, поки не підшукають іншу школу.

Побиття в прямому ефірі

У Харкові мати побила свого маленького сина у прямому ефірі в Instagram. Дитину госпіталізували до лікарні.

З матір'ю було проведено профілактичну бесіду про недопущення застосування насильства до малолітньої дитини та складено адміністративний протокол за ст. 173-2 КУпАП.

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