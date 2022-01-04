Ніякого бензину: на Волині чоловік зробив з Волги автомобіль на дровах (відео)

Умілець заощадив на бензині чималі кошти

На 100 кілометрів — лантух дров. І ніякого бензину. Вже три роки майже безкоштовно на автомобілі їздить умілець з Волині. Стару "Волгу" він переробив на екологічний хмизомобіль. Чоловік став справжньою зіркою соціальних мереж. А дописувачі певні: машина на дровах — це виклик Ілону Маску та його екологічній "Теслі". Чи справді це так — із геніальним конструктором зустрівся кореспондент "Сьогодні" Володимир Миколайчук.

Автомобіль на дровах

Старий автомобіль легко їде 60 кілометрів на годину, а з багажника стирчить дивний пристрій. Олег самостійно переробив машину з бензину на дрова. Пристрій у гаражі майстрував сам. Принцип роботи підгледів у інтернеті

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На трасі може розвинути швидкість зо 100 км на годину. Запас ходу на одній заправці дровами — 50 км. Якщо потрібно їхати у справах далі — у салон бере кілька мішків сухої деревини.

Заощадження на пальному

Заощадження бензину шалене, каже умілець. Автомобілем користується щодня, бак узагалі викинув.

"За три роки, які їжджу чисто на дровах, не користуюся бензином взагалі. Спалив би до двох тонн", — розповідає майстер Олег Семенюк.

Виходить щонайменше 50 тисяч гривень. Це попри те, що на виготовлення пристрою витратив всього-на-всього сто доларів. І вже сусіди придивляються, чи не замовити в Олега такий самий агрегат на авто.

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Що кажуть люди?

"Заїжджаю на заправку — тисяча-півтори гривень, це великі гроші. А йому велика користь з цього транспорту" — каже житель села Осівці Віктор Іщик.

"Ця установка здивувала за рахунок своєї економії. Тим, що людина щось думає, розвивається", — зазначив житель села Осівці Сергій Мирчик.

Новий пристрій

Умілець уже проєктує другий пристрій на дровах. Його вдосконалить, зробить значно меншим. Для цього вже придбав інше авто, яке готує до переобладнання.

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