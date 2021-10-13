Одна людина не впорається. Що робити, якщо буйний сусід заважає жити (відео)

Найчастіше, коли в поліцію надходить скарга на сусіда від однієї людини, відповіді немає. Справа піде інакше, якщо мешканці будинку будуть діяти разом

У Києві мешканці багатоповерхівки не можуть спокійно жити через буйного сусіда. Спочатку чоловік включив газові конфорки і забув їх вимкнути, потім мало не підірвав багатоповерхівку в житловому районі.

"Сьогодні" з'ясовували, як боротися з такими сусідами.

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Постійні п'янки, бійки, гучна музика і крики вночі заважають спокійно жити Тетяні. Дебош, каже, влаштовує сусід. А один раз він ледь не підірвав будинок. Напідпитку чоловік включив у квартирі газ, забув про нього і пішов. А запах газу швидко поширився по всьому будинку. Перелякані сусіди відразу зрозуміли, звідки.

"Ми почали йому стукати в двері, стукали хвилин 10, п'яне варнякання, але якимось чином він нам двері відчинив. Відкриваємо двері, вікна там всі закриті, 4 конфорки включені на повну", – сказала Тетяна Орєшина.

Мешканці будинку намагалися з поговорити з сусідом, але марно. Від поліції допомоги теж не дочекалися.

"Ці рецидиви з ним постійно. Не розуміє, який час доби, починає довбати до всіх сусідів у двері – дайте 100 гривень, тому що я зараз повішуся", – додав Володимир Орєшин.

Як покарати нестерпного сусіда?

Покарати сусіда дуже складно, кажуть юристи, особливо якщо це його власна квартира. Але цілком можливо. Потрібно написати в поліцію колективну заяву.

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"Якщо є якесь пошкодження майна, то необхідно викликати співробітників правоохоронних органів і повідомляти про злочин по 194 статті Кримінального кодексу. Заподіяння збитків за хуліганські дії", – пояснив адвокат Дмитро Касьяненко.

Якщо порушення порядку систематичні, крім заяви у поліцію, юристи радять звертатися до суду з цивільним позовом. І обов'язково фіксувати все на камеру, відео буде доказом у справі.

"Отримання такого рішення суду створює можливість залучення вже в подальшому, якщо людина не буде виконувати рішення суду, до кримінальної відповідальності", – додав адвокат Дмитро Моргун.

Невиконання рішення суду же передбачає покарання – від великого штрафу до позбавлення волі до трьох років.