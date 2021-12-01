Очима дитини: онлайн-музей "Голоси мирних" збирає історії свідків війни на Донбасі

Кожна історія не буде забутою, її дізнаються мільйони

Вона бачила, як снаряди "градів" знищують рідний дім. Пам’ятає пожежі. Це лише один день війни, який пережила Анастасія з Лисичанська у неповні 10 років. Те, що пережили діти під час збройного конфлікту на сході, не кожен дорослий зможе витримати.

"Один день"

Замість дев’ятиповерхівки, у якій на початку конфлікту мешкала родина Насті, — пустир. На архівних кадрах видно, на що перетворюється будинок, коли упродовж 9 годин у нього влучає 70 снарядів.

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Старшокласниця розповідає подробиці обстрілу телевізійнику Ігорю Пупкову. Трагічні події описала у своєму есе. Історія дівчини вразила усіх членів журі конкурсу "Один день", який ініціював Фонд Ріната Ахметова. Серед тих, кого не залишив байдужим цей твір — і відомий ведучий новин.

"Коли особисто знайомишся, ти розумієш, що людина набагато глибша, набагато цікавіша, набагато талановитіша", — зазначив телеведучий, член журі конкурсу есе "Один день" Ігор Пупков.

Обстріл, який ледь не забрав життя

Кожне слово дівчини відгукується болем. Насті було 10, коли квартиру винищив снаряд. Вона укрилася у ванній кімнаті, і щоб хоч якось заспокоїтися, — читала книгу. Раптом вибух, від якого здавалося, підскочив увесь дім

"Хвилина, сильний шум, з-під дверей почав підніматися пил... багато пилу. Я тремтячим голосом гукаю: "Мамо!", але не чую відповіді", — читає рядки з есе призерка конкурсу "Один день" Анастасія Кононенко.

Мати Насті тоді дивом уціліла. Через пожежу і численні руйнування багатоповерхівку довелося демонтувати. Тоді здавалося, що разом із нею зникне і пам’ять про пережите.

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"Мені хотілося, щоб люди дізналися, відчули мій біль", — каже Настя.

Історія буде "жити"

Тепер історію Насті неможливо забути. Вона існуватиме в онлайн музеї "Голоси мирних" Фонду Ріната Ахметова. Робота школярки стане однією зі ста тисяч документальних сповідей, які планує зібрати музей.

"Щоб це відчути, це потрібно прожити.Ті слова і ті моменти, які описувалися в цьому творі, їх неможливо придумати. Треба прожити, відчути, пронести через себе. Проєкт і Фонд Ріната Ахметова дуже важливий і потрібен нашим

дітям, нашій молоді", — зазначила вчитель-наставник Лисичанської загальноосвітньої школи № 13 Ліна Огороднічук.

Майже з двох тисяч робіт старшокласників журі відібрало 24. Їх авторів підтримали заохочувальними призами. Під час зустрічі Настя передала музею цінну для неї річ. Вона стане частиною експозиції.

"Це ведмедик, який був зі мною в найстрашніші дні війни. Я передаю його в музей "Голоси мирних", щоб він зберігав пам'ять", — каже призерка конкурсу есе "Один день" Анастасія Кононенко.

Надважливий проєкт

Музей Фонду Ріната Ахметова "Голоси Мирних" – це проєкт світового масштабу. Фонд планує зібрати 100 000 свідчень мирних жителів Донбасу до 2025 року.

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"Це загальна картина дуже важлива для нас не тільки як для фонду, але і для країни в цілому. Тому що з цих свідчень потроху формується колективна пам'ять", — підкреслила членкиня наглядової ради Фонду Ріната Ахметова Наталія Ємченко.

Запобігання гуманітарній катастрофі на Донбасі завдяки роботі Фонду Ріната Ахметова також увійде в історію подолання подій на сході країни, врятувавши понад мільйон людей.

"Проєкт "Голоси мирних" — це проєкт про важливі моменти історії тих людей, які зіткнулися з війною особисто. Це проєкт про думки, про почуття, про які не потрібно забувати в жодному разі", — наголосила жителька Авдіївки Оксана Борисова.

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