Опалювальний сезон в Україні на межі зриву. Області масово оголошують надзвичайну ситуацію

В Івано-Франківську через холод хворі на ковід лежать у лікарнях у верхньому одязі, а в Полтаві діти в реабілітаційному центрі сплять з пляшками з гарячою водою

Опалювальний сезон в Україні на межі зриву. На Закарпатті, в Івано-Франківській, Хмельницькій, Львівській та Одеській областях вже оголосили надзвичайну ситуацію. Постачальники тепла масово розривають договори зі школами, садками, лікарнями та державними структурами. Мовляв, ціна на газ зросла, а подавати тепло за старими цінами невигідно.

"Сьогодні" з'ясовували, чи дійсно українці можуть залишитися без тепла.

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Полтава

У Полтавському навчально-реабілітаційному центрі наполовину порожні групи. Діти хворіють через холод. Кожен третій викладач – на лікарняному.

"Ви ж розумієте, яке ліжко у цих дітей? Тому прийшли до висновку: давайте будемо брати пляшки пластикові, набирати гарячу воду в них, класти кожному на ліжко, накривати ковдрою, там воно зігрівається, а потім ми кладемо дитину спати і ще в ноги пляшка залишається", – сказала директор центру Любов Січкар.

У Полтаві зараз опалюють тільки перинатальний центр. Усі лікарні, дитсадки та школи – з холодними батареями. Котельні готові, та грошей на їхню роботу немає.

Івано-Франківськ

В Івано-Франківській міській лікарні ковідні хворі лежать у верхньому одязі.

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"Ми даємо додаткові ковдри, також дозволили якісь більш теплі речі, щоб вони принаймні ці ночі і ці дні утеплилися", – сказав директор міської клінічної лікарні №1 Тарас Василик.

Така холоднеча зараз у всіх бюджетних установах Івано-Франківська. Мерзнуть лікарні, поліклініки, школи, садочки та соціальні установи. Порахували, скільки кубів газу потрібно для початку опалювального сезону і жахнулися – доплатити потрібно ще 500 000 гривень.

Ще більше – потрібно для місцевих шкіл – 7 609 000 гривен.

Одеса

Через ціни на газ на межі зриву опалювальний сезон і в Одеській області. У половині бюджетних організацій поки немає газопостачання.

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Постачальники масово відправляють до держустанови листи, що скасовують договори. А переукласти їх і довго, і дорого. Адже за рік ціна на газ зросла майже вчетверо – з 11,5 до 40 гривень за куб. І це незважаючи на те, що тільки 2 тижні тому був підписаний меморандум, згідно з яким до кінця опалювального сезону тарифи не зростатимуть.

Як вирішити проблему?

Оскільки майже всі держустанови мають автономні котельні, вони закуповують паливо безпосередньо у постачальників за індивідуальними угодами. А меморандум, каже Ігор Уманський, не зобов'язує тримати ціну приватних постачальників. Єдиний вихід – державна підтримка.

"Передбачити у державному бюджеті відповідним громадам компенсацію різниці в тарифах, що робилося раніше, якщо влада встановлювала рівень тарифів нижчий, ніж вартість ресурсу, який вони закуповували. Це питання усієї країни. Воно не може бути вирішене завдяки громаді. У них немає такого ресурсу", – сказав міністр фінансів Ігор Уманський.

Саме для цього області одна за одною оголошують про введення надзвичайної ситуації. У списку вже сім регіонів.

"Для подолання наслідків надзвичайного стану закупівля природного газу фактично можлива при переговорній процедурі, що значно скорочує терміни укладання цих договорів", – пояснив заступник голови Полтавської ОДА Євген Греков.

Та чи встигнуть до справжніх морозів – ще невідомо.