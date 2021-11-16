Під Львовом у лікарні побили літніх пацієнтів: у якому стані постраждалі (відео)

Чому у дебошира стався такий напад агресії – з'ясовували кореспонденти "Сьогодні"

Бив пацієнтів і трощив усе, що бачив. 30-річний відвідувач влаштував погром у лікарні міста Комарно Львівської області. Постраждали близько десятка людей. Усі – літні. Не пошкодував навіть своєї матері, яку, власне, і прийшов провідати.

Чому у чоловіка стався такий напад агресії – з'ясовували кореспонденти "Сьогодні".

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Подробиці

На підлозі – розкидані вазони, а на розбитих дверях та вікнах – кров. За лічені хвилини агресивний відвідувач розгромив терапевтичне відділення комарнівської лікарні.

На ніч двері у це відділення закриваються. Чоловік увірвався рано вранці, вибив скло, забіг у відділення і почав трощити усе, що бачив.

Пацієнтка Ольга розповідає: до палати забіг із уламком табурету. І одразу кинувся до неї та її сусідки. Щосили гамселив жінок по голові.

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"По голові бив доскою, така була доска. Зараз я вже сміюся, бо мені то перейшло, а тоді так було страшно, шо то взагалі. Прийшов у палату з такою доскою, як сідушка від табуретки. Вона зверху м'яка, а знизу така дерев'яна, знаєте. Він не тим м'яким бив, а тим деревом", – розповіла пацієнтка Ольга Грева.

"По голові дошкою вдарив, а я закрилася і з руки кров. Думала, що голова розбита, але вона була ціла. Я закрилася", – зізналася пацієнтка Наталія Єсікова.

Відгамселив дебошир майже десяток пацієнтів. Усі літнього віку. 30-річний чоловік побив навіть свою матір, до якої, власне, і навідався. У її палату кинувся насамперед. Пані Марія розповіла "Сьогодні" – син Назар має психічні відхилення.

"Я не знаю, чого він так мене бив, бабусю, то в нього такі приступи шизофренії", – розповіла мама бешкетника Марія Барабаш.

Про те, що Назар хворий, знають медпрацівники. Він часто провідував маму, але агресії ні до кого не виявляв.

"Він лежав у психіатричній лікарні в Миколаєві. Але на даний час там закрито. Він має, повинен би бути під постійним наглядом, але раз відділення позакривані, і такі хворі ходять", – повідомила старша медсестра Комарнівської лікарні Оксана Клікоцька.

Після погрому, швидка разом із поліцією доправила дебошира до Львівської психіатричної лікарні. А в Комарнівській вирішили замінити вхідні пластикові двері на міцніші і поставити на них ґратки.

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