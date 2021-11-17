Пожежа в будинку престарілих у Дніпрі: яка причина та хто за це відповідатиме

Поки що правоохоронці затримали лише адміністратора закладу, який наглядав за літніми людьми

Трагедія у будинку для літніх людей у Дніпрі — загинули п'ятеро жінок. Їх без ознак життя знайшли в одній з кімнат. Попередньо, усі померли уві сні. А от що стало причиною трагедії — з'ясовував кореспондент "Сьогодні" Всеволод Прокоф'єв.

Смертельна знахідка

Одне за одним із садиби у приватному секторі виводять літніх людей. Когось саджають до мікроавтобусів, когось забирають родичі. У будинку для людей похилого віку сталася пожежа. Вранці в одній зі спалень знайшли мертвими п'ятеро жінок.

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Адміністраторка зайшла перевірити, чи усе гаразд, і побачила стіни у кіптяві. А на ліжках жінок — вже без ознак життя. Загиблим — від 75 до 90 років. Кімната на другому поверсі уся чорна від вогню. Одне ліжко геть зітліло. Не витримала електропроводка – попередня версія слідства.

Ймовірна причина смерті

"Скоріше за все, що причина смерті — отруєння чадним газом", — зазначив керівник Дніпровського районного управління поліції В'ячеслав Клешня.

Про будинок для літніх людей майже ніхто не знав

Чому не спрацювала протипожежна сигналізація і чи була вона взагалі – розбираються слідчі. Більшість сусідів і гадки не мали, що у цьому будинку живуть пенсіонери.

Виявляється, пансіонат виник пів року тому. Нарахували тридцятьох підопічних, і з них тільки восьмеро – жителі Дніпра. Опікувалися літніми людьми тут нелегально, — запевняють міські соціальні служби.

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"Він не був зареєстрований у реєстрі надавачів соціальних послуг, тому нам про цей заклад нічого не відомо", — розповіла начальниця управління соцзахисту Дніпровської міськради Ірина Максименко.

"Вказаний будинок експлуатується фізичною особою підприємцем, і вид діяльності в неї — це догляд за особами похилого віку. Однак перевірку законності діяльності буде здійснено в рамках кримінального провадження", — заявив керівник Дніпровського районного управління поліції В'ячеслав Клешня.

Перша затримана

Нині ж затримали лише адміністраторку. Попередньо, вона сама тієї ночі доглядала за підопічними. Тепер за смерть п'ятьох стареньких їй загрожує до 8 років тюрми. Та правоохоронці не виключають – підозрюваних буде більше.

З початку року у пожежах загинуло понад 1000 українців

За даними ДСНС, з початку року сталося 66 155 пожеж, 1262 особи загинули, 1077 – постраждали. Найбільше випадків займання – 21 780 – було у житловому секторі.

Основні причини виникнення пожеж:

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необережне поводження з вогнем;

використання факелів та паяльних ламп для відігрівання замерзлих труб центрального опалення, водопостачання або каналізації;

несправність та неправильна експлуатація приладів газопостачання та опалення;

порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації побутовими споживачами електроенергії.

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