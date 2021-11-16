Довелося застосовувати зброю: в Одесі спіймали грабіжників, які обчистили чужу автівку

Карколомна гонитва в Одесі! Безжально таранили на своєму шляху запарковані машини — злочинці, які хотіли втекти від копів. Спочатку обчистили автівку містянина. А коли той кинувся наздоганяти — втекли у двори. Зупиняли їх кулями. Що то за банда? Хто жертва? Кореспондентка "Сьогодні" Діана Федотова дізнавалась.
Зіпсоване побачення
У Тимура із дівчиною того вечора було романтичне побачення. Дорогою до магазину вирішили поміняти сто доларів. Обмінник у спальному районі Одеси. Вже сіли у своє авто, і тільки за 500 метрів зрозуміли: у них пробито колесо.
"Спустило переднє ліве колесо, і я для себе сказав відразу: це автомобільна підстава", — каже постраждалий Тимур Ополинський.
Схема злодіїв
Злодії діють за звичною схемою. Обирають жертву, проколюють колесо. Ви його замінюєте, втрачаєте пильність, а вони швидко крадуть сумку з сидіння.
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Як все сталося
Тимур каже, зрозумів, що за ним стежать. Адже спочатку за ним їхала підозріла машина. Потім, згадав, що якісь чоловіки пильнували його: крутилися біля зупинки неподалік. До СТО Тимур не доїхав, бо колесо спустило і довелося міняти його самотужки. Дівчина мала підстрахувати — доручив їй стояти біля автомобіля та стежити, щоб ніхто не наблизився. Однак, вона відволіклася.
"Вона підійшла до мене застерігши, що я біля дороги, мене може збити машина. Я так розумію, вони чекали цього моменту. Підійшов хлопець і сказав, що у вас тільки що витягли сумку", — розповів Тимур Ополинський.
Що вкрали та як спіймали злочинців
У салоні було кілька тисяч гривень, та найцінніше для власника – документи. Тимур кинувся за грабіжниками, але було запізно. Ті вже летіли дворами, таранили припарковані авто. В одному — сиділи поліцейські. Такого злодії не очікували. Кинули машину та побігли. На попередження копів не реагували, тож поліцейські почали стріляти із пневматичної зброї.
Гумові кулі зупинили трьох злодіїв. Поліцейські з'ясували, що і раніше цих чоловіків притягали до відповідальності за аналогічні злочини. Тож тепер їм загрожує шість років за ґратами.
"Поліцейські затримали трьох вихідців із Закавказзя. Один з правопорушників отримав тілесні ушкодження у вигляді поранення ноги. Йому була надана перша медична допомога", — розповів начальник відділу Одеського районного управління поліції Олександр Мільчук.
Не перше пограбування у Тимура
Тимур скаржиться, що потрапив на гачок вже вдруге, та уникнути втрати – не вдалося. Розповів, що вперше його обікрали, коли ще був власником Жигулів.
Хитрі грабіжники у Чернігівській області
У Чернігівській області двоє чоловіків намагалися вчинити розбій, маскуючись під поліцейських. Злочинців затримали.
Поліцейські отримали інформацію про підготовку розбійного нападу на 74-річного жителя Носівки. Нападниками виявилися двоє жителів Одеської області. Чоловікам — 38 і 49 років. Вони надягли одяг, який візуально схожий на поліцейську форму, але без шевронів.
Чоловіки увірвалися до будинку пенсіонера, але там їх і затримала поліція. Правоохоронці відкрили провадження за частиною 4 статті 187 Кримінального кодексу України (розбій, вчинений організованою групою). Вони можуть потрапити до в'язниці на 15 років з конфіскацією майна.
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