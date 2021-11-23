П'ятеро загиблих та десятки поранених: у США спіймали винуватця ДТП під час різдвяного параду — подробиці (відео)

Поліцейським вдалося затримати чоловіка за 30 кілометрів від місця інциденту

Позашляховик влетів у різдвяну ходу і почавив людей. П'ятеро загиблих і майже півсотні поранених. На трагедію обернулося святкування в американському Вісконсині. Автівка протаранила шкільний оркестр, що очолював парад. Серед жертв є діти. Що це — трагічна випадковість чи теракт? Власний кореспондент "Сьогодні" у США Дар'я Сметанко знає ім'я винуватця цієї трагедії.

Водій збивав всіх на своєму шляху

Це був щорічний різдвяний парад у невеличкому містечку в штаті Вісконсин. Подивитися на нього прийшли сотні містян. Попереду йшов танцювальний гурт дітей. Раптово в колону людей врізається авто. Машина мчала на швидкості. Водій зупинятися навіть не думав.

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"Усе сталося зненацька. Я чув сильний удар, коли автомобіль наїхав на людей на параді. Ми почули плач та крики", — розповів очевидець Ангеліто Теноріо.

Допомога постраждалим

Зупинити авто спробував поліцейський. Він кілька разів вистрелив у бік машини, але не влучив. Почалася паніка. Джаден була на параді із родиною. Американка кинулась надавати першу допомогу постраждалим, серед яких були діти.

"Ми побачили маленького хлопчика, який лежав на дорозі. Він задихався. Я відчувала в нього пульс на шиї, очі були ледь розплющені, а обличчя… все, що я пам'ятаю, це його миле невинне обличчя було фіолетовим. Тоді я зрозуміла, що він уже був не з нами", — каже очевидиця Джаден Сінгсайм.

Постраждалі та загиблі

Від наїзду машини п'ятеро людей загинули, ще 40 постраждали.

"Пожежники та інші служби доправили загалом 11 дорослих і 12 неповнолітніх пацієнтів до шести районних лікарень", — розповів голова поліції міста Вокешо Даніель Томсон.

Водія затримали

Схопити водія правоохоронцям вдалося за 30 кілометрів від місця трагедії. За даними ЗМІ, за кермом був місцевий реп-співак Даррел Брукс. Йому 39 років. Проти нього порушені кілька кримінальних справ — завдання тяжких травм, незаконне зберігання вогнепальної зброї і домашнє насильство. А ще нібито за два дні до наїзду на людей він вийшов із в’язниці під заставу у тисячу доларів.

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Американські ЗМІ із посиланням на правоохоронців повідомляють, що водій автівки ймовірно тікав із місця іншого злочину і не планував атаки на різдвяний парад. Тож поки цей інцидент терактом у поліції не вважають.

ДТП у Києві

У Києві маршрутка влетіла у відбійник. У момент зіткнення всередині було кілька пасажирів.

Від удару в автомобіля відірвало колесо та вилетіли вікна. Водій маршрутки пояснив, що вивернув кермо вправо, щоб уникнути зіткнення, коли із зустрічної смуги нібито виїхав автомобіль.

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Пасажири не постраждали і відмовилися від допомоги медиків.

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