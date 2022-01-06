З кульками та червоною стрічкою: як відкривали туалет за 4 млн гривень у ліцеї під Рівним (відео)

Шкільний туалет за ціною квартири в центрі Києва. Це не жарт, а реальність. У Рівненській області урочисто відкрили туалет за 4 млн гривень. Безумовно, в цій історії є й плюси — діти зрештою не бігатимуть у туалет на двір. Відкривали туалет не менш помпезно — із кульками та червоною стрічкою. Як почуваєшся у найдорожчому сільському туалеті в історії — дізнавався кореспондент "Сьогодні" Володимир Миколайчук.
Урочисте відкриття
Червона стрічка та святкові кульки. І це на відкритті шкільного туалету. Фотографії з рівненського села Тишиця наробили галасу в соцмережах. Користувачі висміяли "помпезну" церемонію. А от селяни такій реакції здивувались.
Раніше шкільний туалет був на вулиці. Дітям доводилося бігати в нього під час перерви, яка триває 5-15 хвилин. Батьки роками чекали зручного туалету. Тому й відкриття зробили урочистим.
Далі по темі
"Це для нас дійсно свято. Ми чекали та хотіли цього. Хто цього не розуміє, то для них це не свято", — каже мама трьох учнів Ольга Іллюк.
На коментаторів у соцмережах — ображені. Для них це — непересічна подія.
"Чому зробили хайп з червоної стрічки та перерізання, коли в селі нічого не будується? У нас процвітаюче село", — зазначила жителька Тишиці Марія Давидюк.
Вартість туалету
А ще загострила скандал вартість об'єкта. На будівництво цього туалету витратили понад 4 мільйони гривень. Ця сума значна навіть для столиці, каже рієлтор.
"Якщо ми беремо Київ, можна купити або достатньо гарну з ремонтом двокімнатну квартиру десь ближче до центра міста, або це може бути три гарні однокімнатні квартири в спальних районах. Це може бути і будинок невеликий десь в межах міста або поблизу міста", — каже експертка з нерухомості Юлія Курганова.
У закладі пояснюють: вартість об'єкта значна, адже вбиральню будували з нуля — це понад 250 квадратних метрів.
Туалет доволі великий. Має 9 кімнат, до кожної — підведена вода, є й душові кабінки. І це виправдано, кажуть у школі, бо тут — 411 учнів.
Педагоги радіють
А найбільше педагоги радіють, що прибудова з'єднана з навчальними приміщеннями. І тепер діти не будуть бігати сотні метрів надвір у негоду.
"Для нас це було свого роду свято, тому що це здоров'я наших дітей. Образливо, що ображають сільських дітей, але ми намагаємося стояти вище цього. Ми розуміємо всю користь від цього", — говорить директорка школи Світлана Бойчук.
Хто організував свято?
За "помпезність" нікого з педагогів не насварили. Бо організувати свято взялося керівництво громади.
"Перестаралися? Складно сказати. Я розумію, що для територіальної громади це, напевно, якась подія. У цій Березнівській ОТГ — це останній заклад освіти, який був без внутрішньої вбиральні", — каже заступниця начальника департаменту освіти та науки Рівненської ОДА Марина Пашковська.
Хоч уряд постановив, щоб усі школи мали внутрішні вбиральні, але в Рівненській області щонайменше у 60 закладах діти бігають у вуличний туалет. І коли там облаштують все як потрібно — невідомо. Все залежить від тергромад, які утримують сільські заклади освіти.
Читайте також
- "Укрзалізниця" закупила наддорогі запчастини для вагонних туалетів. Лише одні туалети — за ціною смартквартири.
- Мерія Одеси здала в оренду туалети за 300 тисяч в місяць.