Найвпливовіші благодійники Європи обмінялися досвідом. Серед них — Фонд Ріната Ахметова

Фонд Ріната Ахметова уже не перший раз привертає увагу суспільства до проблем в Україні

Найвпливовіші благодійники Європи зустрілися у Відні аби відповісти на сучасні виклики в області філантропії. Представники понад півтисячі фондів дискутували і вирішували: кому допомагати, у розвиток чого вкладати кошти. Обмінювалися досвідом. Серед них — Фонд Ріната Ахметова. Вже кілька років він привертає увагу суспільства до проблем в Україні та ділиться із колегами своїм досвідом.

Від кризи до можливостей — це гасло форуму наймасштабнішої благодійної платформи Європейського центру фондів. Представники благодійних організацій — а їх тут пів тисячі — зібралися вперше від початку пандемії. Вирішують: як відповісти на виклики сьогодення?

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"Це три виклики: зміна клімату, цифрова трансформація та соціальна відповідальність. Активна соціальна позиція задля того, щоб допомогти людям мати сильну, незалежну позицію та бути учасниками партнерських стосунків у нашому суспільстві", — зазначив співорганізатор конференції, генеральний директор ERSTE Foundation Боріс Марте.

Серед найвпливовіших філантропів Європи — Фонд Ріната Ахметова. Найбільша благодійна організація України вже 16 років втілює у життя програми допомоги і розвитку національного рівня. А останнім часом привертає увагу спільноти до конфлікту на Донбасі.

"Для українських благодійних фондів, а фонд Ріната Ахметова давно є учасником цієї організації, по суті представляє Україну в галузі благодійності на європейській арені, це можливість звірити свої практики з глобальними трендами, поділитися досвідом і отримати досвід", — каже членкиня Наглядової ради Фонду Ріната Ахметова Наталія Ємченко.

Фонду Ріната Ахметова є чим поділитися із колегами. Адже під час локдауну створив один з найкращих освітніх серіалів для школярів "Діджитал-фізра". Проєкт переміг одразу у двох номінаціях престижної міжнародної премії. Цифрова трансформація світу неминуча, кажуть представники потужних фондів. Діджитал епоха диктує головний тренд філантропії — інвестувати в освіту.

"Ми маємо бути впевнені, що діти мають доступ не просто до освіти, а до найякіснішої освіти. Повинні бути впевнені, що після школи вони навчатимуться упродовж усього життя і мають навички для розв'язування багатьох великих проблем, які постають перед нами з блискавичною швидкістю", — зазначила генеральна директорка LEGO Foundation Анн-Біргітте Альбректсен.

Локдауни, які вводилися по світу через COVID-19, призвели до обмежень фізичного контакту між людьми, що, у свою чергу, ускладнило допомогу.

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"Тут не просто ця данина глобальної диджиталізації, а ще й реакція на локдауни, і на ті обмеження, які наклав на нас ковід — складніше допомагати, коли у тебе дуже обмежені можливості фізичного контакту з благоотримувачами, і на форумі дуже багато обговорюється, як робити digital допомогу такою ж ефективною, як і допомога від людини до людини", — розповіла членкиня Наглядової ради Фонду Ріната Ахметова Наталія Ємченко.

До речі, тема наступного форуму EFC, вже у новому 2022 році — проблеми в освіті та науці. І фондам у майбутньому вирішувати, як їх подолати.

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