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Ситуація загострюється. Російські найманці стягують техніку, готуються до атаки

Володимир Козир Володимир Козир Редактор розділу Україна
12 жовтня, 06:15
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Українські військові стежать за ситуацією на фронті

Бойовики стягують техніку вздовж лінії фронту. Очевидно, готуються до атаки, кажуть наші військові. Зокрема, в районі Авдіївки і Торецька українська розвідка помітила переміщення мінометів і артилерійських установок противника. Все дізнавався військовий кореспондент "Сьогодні" Олександр Махов.

Бойовики стали активніше використовувати аеророзвідку і менше відкривають вогонь. Бійці не виключають, що противник готує вогневий удар.

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Українські захисники розглядають ворога, який неподалік, через спеціальний пристрій.

"Видно досить добре. Дуже зручна річ, в тому числі можна вимірювати дистанцію до цілі. Тут є шкала, згідно з якою ми рахуємо дистанцію до цілі. Можна з укриття спостерігати те, що відбувається на фронті", — говорить військовий Сергій.

Без цього приладу чоловік не висувається з окопу.

"У них певна тактика. Вони відкривають вогонь з кулемета або автомата, щоб ми виглянули, побачили, де відбувається робота противника, і потім приєднується до кулемета їх снайпер. Причому не один, а двоє, а то й троє", — розповідає Сергій.

Під час стрілецьких боїв розвідувальні групи окупантів намагаються підійти ближче до армійців.

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"Навіщо це роблять? Щоб зрозуміти, хто тут стоїть, яке озброєння, наскільки люди підготовлені", — говорить один з українських захисників.

А ось українська розвідка зафіксувала, що артилерійські установки ворог тримає неподалік від передової.

"Можна абсолютно чітко сказати, що були випадки у нас й у сусідів, коли стріляли з дуже близької відстані. Це точно не зона відводу. Дві-три секунди між виходом і приходом — це постріл прямою наводкою", — зазначають військові.

Але бійці готові дати відсіч у разі наступальної операції ворога.

Бойовики продовжують стріляти

За минулу добу бойовики продовжували порушувати режим припинення вогню. В результаті обстрілу поранено українського військового. Воїну була надана невідкладна домедична допомога, після — його евакуювали до лікувального закладу. Стан його здоров'я — задовільний.

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Позиції українських воїнів обстрілювали поблизу Південного — тричі, використовуючи великокаліберні кулемети, стрілецьку зброю і гранатомети різних систем, а також Кримського — зі стрілецької зброї. Українські захисники відкривали у відповідь вогонь, щоб противник припинив обстріли.

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