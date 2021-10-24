Скоро лікарям доведеться вибирати, кого рятувати. Що відбувається у COVID-лікарні Львова (відео)

У Львівській інфекційній лікарні пацієнтів розміщують у навчальних кімнатах і коридорах, оскільки місця у палатах вже немає

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Серед тяжких пацієнтів з коронавірусною хворобою в Україні тільки 5% щеплених. Це переважно хворі із серйозними патологіями. Усі решта – невакциновані.

Знімальна група "Сьогодні" чергувала добу в ковідній лікарні Львова і дізналася, як там ідуть справи.

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Львівська обласна інфекційна лікарня

Тут тільки пацієнти з ковідом. У двір медустанови в'їжджає рятівна цистерна з киснем. Місць у палатах уже не вистачає, але "швидкі" щогодини везуть нових тяжких хворих.

"Ситуація дуже складна і погана. Йде стрімке зростання захворюваності. Відділення переповнене. Нам довелося поставити ліжка в навчальних кімнатах, у коридорах, та й це ще не межа", – сказала завідувачка 4-го відділення лікарні Таміла Алексанян.

Медиків дивує пневмонія на третій день після перших симптомів і турбує колосальне вірусне навантаження на організм. Раніше такого не було. Однак лікарі вважають, що і це ще не все й очікують, що буде ще важче.

"Нині у відділенні 66 людей, з них двоє вакциновані. Вони мають важку супутню патологію, і тому вони прийшли в лікарню", – додала лікарка.

Що відбувається у реанімації

У реанімації тепер – жодного вакцинованого. І, на жаль, великі втрати. Помирає – половина. Медики пояснюють: летальних випадків у нас було б ще більше, якби не сучасне обладнання.

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Обласна лікарня отримала апарати ШВЛ, зокрема від відомого благодійника ще на початку пандемії. Один з таких врятував життя Наталії.

"Фактично відразу вона була під'єднана до апарата ШВЛ, який надав Фонд Ріната Ахметова. І вона на тому апараті перебувала вісім днів", – сказав завідувач відділу інтенсивної терапії Володимир Красильников.

Допомогу від Фонду Ріната Ахметова отримали більш ніж пів сотні лікарень України. А це понад 1000 одиниць обладнання, серед них понад 200 апаратів ШВЛ.

Приватна благодійна ініціатива – найбільша за всі роки незалежності, як і внесок у медицину на національному рівні.

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"Коли країна зіткнулася з пандемією COVID-19, Рінат Ахметов перший прийшов на допомогу. Він виділив понад 450 мільйонів гривень на боротьбу з коронавірусом у межах проєкту "Боротьба з COVID-19" в Україні", – сказала головний директор програм Фонду Ріната Ахметова Ірина Блажан.

Медики зазначають, що в пікові моменти апарати ШВЛ, які надав Фонд, працюють не тільки в реанімації. Медики рятують пацієнтів там, де відкривають додаткові ліжко-місця.

Коли чекати піку захворюваності?

На листопад прогнозують пік захворюваності. Ковід не відпускатиме до весни. Лікарі кажуть: працюють на межі, усе частіше без вихідних. Зменшити навантаження не можна.