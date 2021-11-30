Запитай у лікаря. Чи відступить COVID-пандемія перед Новим роком

Знову африканський штам, нова мутація індійської Дельти – про зміни коронавірусу повідомляють регулярно. Але це не привід для паніки

Чи відступить пандемія перед Новим роком, чи агресивними будуть наступні штами – про це розповів провідний інфекціоніст Юрій Жигарєв, приєднавшись до онлайн-проєкту "Запитай у лікаря". Ефір тривав годину.

Докладніше про це – читайте далі у матеріалі "Сьогодні".

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"Не привід для паніки"

Черговий африканський штам, нова мутація індійської Дельти – про зміни коронавірусу повідомляють регулярно. Але це не привід для паніки, каже інфекціоніст Юрій Жигарєв.

"Якщо не буде будь-якого втручання людського фактора, то кожна нова мутація вірусу буде навіть менш агресивною. Тобто Дельта це, найімовірніше, виняток", – каже кандидат медичних наук Юрій Жигарєв.

Все тому, що вірус шукає можливості ужитися з людьми. І вбивати нас – йому – безглуздо.

"Якщо прийде такий супер страшний вірус і всіх нас уб'є – ну і що він робитиме далі", – сказав лікар.

А своїх конкурентів – наприклад збудник грипу, коронавірус – не щадить.

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"Бо ми ж для них місце існування. Поки у нас ковід такої циркуляції величезний, у нас такого грипу сильного і не буде. Напевно. Сподіватимемося… Нам ще тільки грипу не вистачало", – зазначив Жигарєв.

Пандемію вдасться подолати. Питання в тому – коли, роз’яснює лікар. Зазвичай, віруси відступають, коли більшість населення має стійкий імунітет.

"Щоб людина була захищена, це не означає, що її потрібно лише вакцинувати. Якщо вона перехворіла, якщо вона інфікованв, якщо у неї антитіла – вона захищена", – наголосив лікар.

Ця хвиля пандемії вже йде на спад. Останніми тижнями загальна кількість хворих зменшилася на десятки тисяч.

"Ситуація більш-менш буде стабільною. Я дуже хочу на це сподіватися, що ми всі ці новорічні свята відсвяткуємо у більш спокійній обстановці", – додав лікар.

А щоб не захворіти на новорічні свята, Юрій Жигарєв радить менше бути в торговельних центрах та інших людних та закритих приміщеннях. Значно краща – прогулянка на свіжому повітрі.

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"На відкритому повітрі ми знаємо, що ймовірність досить менше інфікуватись, ніж у якомусь закритому приміщенні", – зазначив Жигарєв.

На питання онлайн-глядачів провідний інфекціоніст відповідає, долучившись до проєкту Фонду Ріната Ахметова "Запитай у лікаря".

"Потрібно пояснювати людям, потрібно давати їм свіжу та адекватну інформацію, це дуже зараз важливо. Може прийти експерт і поділитися своєю експертною думкою, тож я підтримую всіма силами", – сказав Жигарєв.

На диджитал-майданчиках Фонду вже розміщено понад п’ятдесят ефірів з провідними медиками країни. Контент проєкту переглянули понад двадцять мільйонів разів.

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