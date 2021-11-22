Лікарям стало легше: амбулаторії на Прикарпатті надали сучасний позашляховик з медичним обладнанням

Розбиті дороги в глибинках Прикарпатті не дають медикам швидко дістатися до пацієнтів на виклик

Пройшли пік, але можливий повторний спалах. Якась нескінченна історія з цим ковідом. Навантаження на фахівців первинної ланки зросло у тричі, а подекуди, і в п'ять разів! Так кажуть самі медики. А якщо це село? Та ще й високогірне, де частину безцінного часу забирають бездоріжжя та відстань? Як упоратись? В Україні вже понад 32 мільйони пацієнтів уклали декларації із сімейними лікарями. Наші кореспонденти навідалися до "сімейників" у глибинці Прикарпаття.

Тяжка робота медиків

Сонце ще не зійшло, а бригада медиків уже падає з ніг. Сімейна лікарка Ольга Гав'юк більшість робочого дня на викликах. Щоб дістатися віддалених домівок пацієнтів, потрібно їхати дорогою, яка в поганому стані. Це тривалий процес — близько 2-3 годин.

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За пандемії роботи у фахівців первинної ланки значно побільшало, пояснює завідувачка Зеленської амбулаторії.

"Ми ковідних пацієнтів мусимо контролювати щодня. Тому що сатурація у людини може бути 90 сьогодні, а зранку вже 80. Когось обдзвонюємо, до когось дівчата медсестри ходять перевіряють сатурацію. І маючи тільки по 5-6 викликів на день до одного лікаря, а у нас працює три лікарі, то ми б без машини ніяк не могли їх обслужити", — розповіла завідувачка Зеленської амбулаторії Романна Осташук.

Пацієнти "в горах"

Пасічнянська територіальна громада розкинулася на хребтах Карпат. Об’єднує 21 тисячу жителів, більшість яких мешкає майже під хмарами. Іноді відстань між сусідніми будинками сягає трьох кілометрів. І це ще "поряд", за місцевими мірками.

"Будинки побудовані на схилах гір і немає асфальтованої дороги. У нас бувають такі моменти, що після проливних дощів, всі майже дороги руйнуються і швидка допомога не може доїхати", — каже керівник сільради Пасічнянської територіальної громади Андрій Гунда.

Ганна Степанівна у лікарні була востаннє півтора року тому. Через хворі суглоби жінка ледь пересувається по хаті.

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"Я їхати не можу на консультацію, бо у мене нога, суглоб. Я на одній нозі боком ходжу", — скаржиться жінка.

Лікарів викликала через вкрай погане самопочуття. Переживає, чи не коронавірус, адже не вакцинувалася. До того ж має цукровий діабет та гіпертонію.

"Дуже багато позитивних тестів. Ми беремо ПЛР аналіз, відправляємо в амбулаторію і нам приходять результати. Вони також у більшості підтверджуються. Позитивні", — розповіла завідувачка Зеленської амбулаторії Романна Осташук.

Та на щастя, у цьому випадку коронавірус не підтвердився. Лікарка показує жінці тест зі смужками, він — негативний.

Ганну Степанівну обстежують повністю. Авто, на якому працює бригада, має потужність і амбулаторії, і навіть реанімації.

Автомобіль для медиків від Фонду Ріната Ахметова

Кілька тижнів тому сучасний позашляховик надав Фонд Ріната Ахметова у рамках проєкту "200 швидких для України". Стартував він ще у 2019 році. Тоді засновник благодійної організації особисто прийняв рішення допомогти екстреній медицині.

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"Наша мета – сильна, успішна Україна і щасливі українці. Благодійністю я займався завжди і ніколи натомість нічого не просив. Усе, чого я хочу, — щоб люди одужували і люди не хворіли", — зазначив засновник благодійного фонду Рінат Ахметов.

Державні медустанови в усіх областях країни отримали 200 сучасних спецавтівок. Це і "реанімації на колесах", і неонатальні швидкі, обладнані апаратами ШВЛ для новонароджених. І, звісно, позашляховики, які призначені для пересування важкодоступними населеними пунктами. Результати проєкту національного масштабу приголомшують. Лише за один рік роботи 200 швидких рятують понад мільйон життів.

"Рінат Ахметов — єдиний в Україні, хто глобально підтримує структуру екстреної медицини в Україні. Це найбільший за час незалежності країни приватний благодійний проєкт в галузі невідкладної медицини", — розповіла головна директорка програм Фонду Ріната Ахметова Ірина Блажан.

У Зеленській амбулаторії високо оцінили функціонал швидкої та вже повністю залучили її в роботі з хворими.

"Дефібрилятор. У нас його раніше не було, і ми дуже раді, що він є, тому що у нас бували випадки, коли треба робити навіть у приміщенні амбулаторії серцево-легеневу реанімацію. Так що дефібрилятор дуже нам допомагає в роботі. Все, що робиться, нехай все повернеться тій людині, яка допомагає медицині, яка допомагає нашим пацієнтам", — каже завідувачка Зеленської амбулаторії Романна Осташук.

Медики Зеленської амбулаторії іноді із пацієнтами на зв’язку 24 години на добу. Вдома на сімейну лікарку Ольгу Гав'юк чекає маленький синочок, якому ще немає і року. Вона обіцяла йому повернутися зі зміни вчасно. Не змогла. Бо помчала рятувати ще одне життя.

Пік захворюваності на коронавірус пройдено завдяки кисню Групи Метінвест Ріната Ахметова

Підприємства групи Метінвест забезпечили постачання кожної четвертої тонни кисню до українських лікарень для порятунку життів пацієнтів з коронавірусом. Зусилля компанії у подоланні піку захворюваності в Україні відзначив і президент Володимир Зеленський.

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