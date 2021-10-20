Вдарив по голові та добив на землі: під Києвом п'яний чоловік убив військового

Медики намагалися врятувати життя чоловіку, однак ані непрямий масаж серця, ані дефібрилятор не допомогли

Під Києвом п'яний молодик накинувся на перехожого з кулаками. Той вдарився головою об асфальт, та від чисельних ударів до тями вже не прийшов. Хто нападник та чи затримали його — знає кореспондент "Сьогодні" Олексій Продайвода.

Нагрудна камера поліцейського фільмує, як патрульні та медики намагаються врятувати чоловіка, що без пульсу та дихання лежить на землі. Утім ані непрямий масаж серця, ані дефібрилятор не допомогли.

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Усе це відбувалося поруч з магазинами та зупинкою маршруток. У такому людному місці молодик раптом напав на незнайомого йому чоловіка та забив його до смерті. Загиблим виявився Сергій Гуменюк — колишній учасник війни на сході. Йому було 44. У нього лишилася дружина та двоє вже дорослих синів. Родина проживає на Хмельниччині.

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"Дуже прикро, що на День козацтва забили. Він цей день чекав завжди, він був такий патріот, дуже сильний духом, він був опора. І він міг його забити на такий день. Просто так ішов собі і просто вдарив. Як з цим можна змиритися? Я не знаю", — каже дружина загиблого Світлана Гуменюк.

Під Києвом чоловік працював на будівництві, поки його не перестрів 24-річний Дмитро Пилипенко, який того вечора напідпитку до усіх чіплявся.

"Ходив і домагався громадян. З цим чоловіком у нього стався конфлікт. Він наніс йому удар ногою в голову, в результаті чого він впав на землю, і після цього наніс йому декілька ударів по тулубу. Після цього чоловік втратив свідомість і більше до свідомості не приходив, на жаль", — розповів начальник головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов.

Молодик приїхав з Кропивницького. Працював у кав'ярні та займався бойовими мистецтвами. В одному з районів міста винаймав житло. Сусіди про трагедію чули й вкрай здивовані, мовляв, Дмитро не схожий на забіяку.

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"По ньому не скажеш, що він може піти і до когось сам пристати. Може алкоголь, звичайно, зіграв свою роль. Я його не разу не бачив п'яним. Він весь час був тверезий", — каже сусід забіяки.

Нині хлопця взяли під варту без права внесення застави. Після скоєного молодик намагався хутко зникнути з місця злочину. Але втікача одразу затримали небайдужі свідки. Нападникові ще неабияк пощастило, що саме у цей момент сюди приїхала поліція.

За словами правоохоронців, чоловіка хотіли побити інші люди. Однак патрульні цьому завадили.

Від пояснень затриманий відмовився. Лише зазначив, що поліз у бійку, бо був напідпитку. Тепер йому світить від 7 до 10 років позбавлення волі. До слова, він уже має кримінальне минуле — через грабіж.

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Не перший випадок

У Торчині Луцького району Волинської області компанія нетверезих чоловіків накинулася на ветерана АТО. Подія трапилася біля громадської зупинки. Чоловік чекав маршрутку і розмовляв телефоном. У цей момент компанія невідомих людей підійшла до нього і почала "приставати". Всі нападники були у стані алкогольного сп'яніння. Чоловік попросив компанію відійти від нього, але у відповідь на нього накинулися, і внаслідок цього він отримав тілесні ушкодження.

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