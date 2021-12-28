Загроза вторгнення Росії: чи готовий Київ до нападу (відео)

У столиці створюють штаб тероборони

Київ створює штаб територіальної оборони. Набір резервістів триває вже зараз, на січень заплановано проведення командно-штабних навчань. Сьогодні міський голова провів безпекову нараду із представниками бригади тероборони столиці, прокуратури та СБУ. Мер нагадав, що у Києві понад 500 об'єктів критичної інфраструктури, захист яких потребує особливої уваги. То хто і як буде захищати Київ у разі збройної агресії Росії дізнавався кореспондент "Сьогодні" Мирослав Откович.

Київ під захистом

Хто захистить Київ, як і чим? Це запитання ми поставили людям, які вже зараз готові до виконання бойових завдань.

Реклама

"Мені здається, сюди ніхто не зайде. Якщо гірший варіант, то тут з-за кожного рогу будуть стріляти в них", — каже командир батальйону територіальної оборони Солом'янського району Києва Вадим Озірний.

Олександр — ветеран сил спеціальних операцій. Службу полишив, але присяги не порушив. Тактику бою відпрацьовує щодня. Чоловік переконаний, що партизанський опір повинен бути добре підготований та організований.

"Командир приймає рішення, які його група повинна зробити. Сектор його бою. Поставити точки на карті, куди він має право заходити, а куди ні", — розповідає військових інструктор Олександр.

І справді, в умовах партизанського бою цивільні об'єкти столиці можуть стати неприступними фортифікаціями.

До прикладу: на спортивному стадіоні сили оборони Києва можуть розмістити військову техніку, транспортні розв'язки стануть опорними пунктами та блокпостами. А кожен будинок у місті буде прихистком для снайперів.

Реклама

Вже зараз у кожному районі столиці діють батальйони територіальної оборони. Усі вони об'єднані в одну бригаду. Держава забезпечує добровольцям амуніцію та проводить навчання. Щойно буде наказ — кожен отримає зброю.

"Вони отримають зброю, отримають екіпіровку, і пройдуть бойове злагодження. Тобто будуть готові на 100%", — зазначив заступник військового комісара Київського міського комісаріату з морально психологічного забезпечення Олександр Побережнюк.

Поразка у разі нападу

На формі у бійців територіальної оборони давній герб Києва. Місто давно розмічене на квадрати. У кожного своя зона відповідальності. Кажуть, з окупантом розмова буде коротка.

"Я йому не раджу навіть підходити до Києва. Йому тут глина буде. Це найважча робота брати міста. Особливо в сучасному світі. Це дуже важко", — зазначив молодший сержант резерву територіальної оборони Києва Денис Семирог-Орлик.

Саме наземна операція, у разі вторгнення в Україну, може стати для Росії фатальним етапом війни. Добре озброєні, навчені та мотивовані солдати спільно із партизанами раз і назавжди здатні поховати імперські амбіції Кремля щодо України.

Реклама

Прапор України ще майорітиме в Донецьку та Криму

Поруч з карабіном Олександр зберігає синьо-жовтий прапор. Каже, захист Києва у пріоритеті, але цей прапор колись обов'язково висітиме у нині окупованих Донецьку та Криму.

"Ми сильні, і для того, щоб в нас була єдина перемога, ми повинні об'єднуватись", — наголосив військових інструктор Олександр.

Загроза вторгнення РФ в Україну

Нещодавно в американських ЗМІ з'явилися супутникові знімки , як Росія стягує до кордону України артилерію. На них зафіксовано скупчення бронетехніки, артилерії та російських військових під Курськом та Брянськом.

, як Росія стягує до кордону України артилерію. На них зафіксовано скупчення бронетехніки, артилерії та російських військових під Курськом та Брянськом. А Bloomberg повідомив, що Росія підтягла до України танки та ППО . Водночас відзначають поки що обмежену кількість російських солдатів на кордоні, але Росія може швидко збільшити їхню кількість, перекинувши великі формування на поїздах і літаках.

. Водночас відзначають поки що обмежену кількість російських солдатів на кордоні, але Росія може швидко збільшити їхню кількість, перекинувши великі формування на поїздах і літаках. За даними німецького тижневика Die Welt, в ЄС НАТО привело у підвищену бойову готовність сили швидкого реагування, загальна кількість яких становить 40 тисяч військовослужбовців.

Читайте також