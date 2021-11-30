Погрози вбити чи порно-шантаж. Що робити, якщо вас тероризують колектори

Нацбанк встановив для колекторів нові правила

Відтепер колекторам заборонено тероризувати родичів та знайомих боржників. Не мають права вони і телефонувати у будь-який час з анонімних номерів та погрожувати.

Кореспондентка "Сьогодні" Дарина Трунова дізнавалася, що загрожує вищезгаданим компаніям за порушення та куди звертатися, аби таких колекторів покарали.

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Жертва колекторів

Героїня сюжету Валентина скаржиться на колекторів, що не дають спокою їй та її доньці, вимагаючи з останньої повернути борг на суму 17 тисяч гривень. У телефонному списку номерів заблокованих налічується понад 300 шт. Валентина вкрай стурбована, оскільки грошей не позичала, та й сама компанія факт заборгованості довести не може. Проте погрожувати сімʼї насиллям цілий рік їм це не заважає.

За що та на скільки колекторів штрафуватимуть

Під забороною дзвінки родичам та знайомим боржника, якщо ті відмовляються співпрацювати. Не можна буде приходити на роботу та до дому до тих, хто винен гроші, і телефонувати в поза робочий час. На будь-яке з цих порушень боржник може скаржитися відразу до Нацбанку.

"Максимально штраф 102 тис грн. На четвертий – це вже або виключення з реєстру, або призупинення всіх ліцензій, що це колектор", – повідомляє начальниця управління захисту прав споживачів фінансових послуг НБУ Ольга Лобайчук.

Які є колекторські компанії

Як зазначив голова Асоціації колекторського бізнесу в Україні Сергій Нікіфоров, на ринку існують три види колекторських компаній: "сірі", "білі" та "чорні". За його словами, "білі" працюють у межах закону, а до погроз, телефонних дзвінків та інших неправомірних методів вдаються недоброчесні компанії.

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"Білі" колекторські компанії, які входять до Асоціації колекторського бізнесу України, підтримують регуляцію. Ми хочемо, щоб "сірі" та "чорні" були прибрані з ринку чи стали "білими", – говорить Нікіфоров.

Саме такі компанії, в яких важко знайти власника, притягти до відповідальності буде дуже складно.

Тож, НБУ закликає звертатися до них та до поліції. Що більше скарг, то більше шансів усунути від роботи недоброчесних колекторів.

Нові правила роботи колекторів

З 14 жовтня змінилися правила роботи роботи колекторів. Тепер вони повинні бути зареєстровані у Нацбанку. Звертатися з питань стягнення боргу до позичальника може тільки кредитор або колекторська компанія, яка включена до спеціального реєстру НБУ.

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Згідно з новими правилами, до 14 жовтня колектор повинен був зареєструватися в реєстрі колекторських компаній Нацбанку України. Ті, хто з якихось причин цього не зробили, опинилися поза законом.

До слова, в Україні вже зʼявилися колекторські компанії, що мають офіційний статус.

Раніше журналісти "Сьогодні" писали, як банк через 69 грн "натравив" на українця колекторів.