Українці користуються послугами детективів для дослідження родоводу: як шукають інформацію та скільки це коштує

Деяким людям генеалогія допомагає позбутись постійних невдач

Впливові політики, зірки шоу-бізнесу та успішні підприємці жадають знати, ким були їхні предки. Ладні за це скажені гроші платити і очікувати роками. В Україні тренд на родові дерева. Замовляють їх у фахівців і самі копирсаються в архівних стосах. Не дивно. Генеалогія може дати відповідь на те, чому, приміром, у родині постійно трапляються нещасні випадки чи розлучення. Скільки це коштує і хто з впливових українців вже замовляв дослідження свого родоводу — дізнавався кореспондент "Сьогодні" Олексій Керман.

Вся інформація в архівах

За товстими стінами, де зберігаються архіви, – тисячі справ, метричних книг та довідок. У десятках кімнат, шафах та підземних сховищах є старовинні документи, які здаються неактуальними для більшості. Та насправді в них неоціненна інформація про всіх ваших пращурів. Про це мало хто знає, але зазвичай про архіви згадують, коли планують виїхати за кордон, чи отримати виплати з інших країн.

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"Свого часу виїжджали євреї, відповідно вони звертались за якоюсь інформацією, німці виплачували остарбайтерам компенсацію, ті звертались. Велика кількість була з отриманням карти поляка", — розповів директор державного архіву Вінницької області Юрій Легун.

Дослідження родоводу

Та є справжні мисливці за родоводами. Вони годинами сидять в архівах і називають себе історичними детективами. До такого звернулась киянка Світлана. Їй стало цікаво — ким були її прапрабабці та прапрадідусі.

"З мого родоводу по маминій лінії, майже всі гілки доходять до дворянських справ. Я цього звичайно, не очікувала, я не шукала конкретно якихось дворян чи якихось відомих предків своїх", — каже киянка Світлана Коцюбняк.

Її детектив — Віктор. Він переглядає сотні архівних документів. Дістає з полиць товстенні метричні книги з пожовклими від часу сторінками. У стародавніх церковних записах зазначали день хрещення та чи у шлюбі були народжені діти.

"І потім пробуємо скласти їх в одну картину. Дивимося, чи цей факт має відношення до нашого клієнта, чи не має. Чи це стороння людина взагалі, чи це дальній родич", — розповів фахівець з дослідження генеалогії Віктор Долецький.

Кожну знайдену дрібничку — вносить до комп’ютерної бази. На комп'ютері показує початковий родовід.

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"127 осіб. Фактично на старті. У середньому одна родина — це 3 тисячі людей. Якось досліджував родовід клієнта і натрапив на моторошні факти", — зізнається фахівець з дослідження генеалогії Віктор Долецький.

"Чоловіки гинуть до 40 років. З покоління в покоління і іноді це називають родовими прокляттями. Генеалогія може його прослідкувати і зрозуміти, де воно почалося, що глибше його немає, а ось він почався на цій людині", — каже Віктор Долецький.

Такі сценарії можуть виникати знову і знову — каже Віктор. Та перервати його можна. Для цього варто звернутися до психолога.

Чоловіки помирають рано

"Чому чоловіки рано вмирають? Вони не вміють проявляти емоції. Їм не дозволено відчувати. Їм кажуть, не реви, не скаржся, ти ж мужик. Він ці емоції ковтає. Це все формується в емоційну пам'ять і тому для чоловіка абсолютно логічно жити не довго. Логічно, звичайно в лапках", — розповіла психологиня Тетяна Никифорова.

Забаганки клієнтів до детективів

Не повторювати помилок своїх пращурів, знайти родичів за кордоном, переконатися у своєму шляхетному походженні — у клієнтів різні прохання до історичних детективів. Залежно від складності завдання вартість дослідження може сягати десятків тисяч доларів. Серед замовників Віктора є й відомі політики і бізнесмени, прізвищ яких він не називає. Такі умови контракту. Над родоводом Світлани, приміром, він працював три роки і дійшов до 14-го покоління. За роботу клієнтка заплатила понад 3 тисячі доларів. Та про гроші не жалкує, дорогоцінний сувій жінка передасть своїм нащадкам.

Вчені відтворили зовнішність найдавнішого предка людини

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Анамський австралопітек більше нагадує шимпанзе, ніж сучасного Homo sapiens: ходив на двох ногах, у нього були розвинені кисті рук і довгі ноги. Дослідники стверджують, що цей вид приматів жив між 4,2-3,8 млн років тому. Вони володіли сумішшю примітивних і людських рис.

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