У Харківській області мати довела власну доньку до госпіталізації

У жінки були неналежні умови для виховання 8-річної Віолети

Порожній холодильник та холодна і брудна хата – у такому будинку утримувала мати свою 8-річну доньку. Правоохоронці забрали дитину до лікарні. З матір’ю зараз розбираються. Як вона довела до такого стану житло і чи можна їй повернути дитину? Поскаржилася на недбалу матір – її власна. Кореспондентка "Сьогодні" Ірина Антонюк знає всі деталі цієї шокуючої історії.

Захаращена хата — речі розкидані на підлозі, холодильник порожній і єдине, що гріє – ця саморобна плита посеред кімнати. У таких умовах жила восьмирічна Віолета, допоки її до лікарні не забрали правоохоронці.

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Поліцейських викликала бабуся дівчинки. Через скруту. Вони усі проживали під одним дахом і грошей бракувало.

Сусіди розповіли, дівчинка — третьокласниця, охайна, розвинена. Мама її дуже любить. Але страждає дитина від розбірок рідної бабусі та матері. Обидві, кажуть люди, часто випивають.

"Бабуся неадекватна, я вважаю. І мені маму дуже шкода. Вона тисне на цю Інну. Якщо мати не п'є, то не п'ють і діти. А якщо мати п'є, то зрозуміло, що починають", — каже сусідка Валентина Колокольнікова.

Сусіди переконані – бабуся хоче стати опікункою дівчинки. Свого часу вона домоглася опікунства над старшим онуком. Але у 12 років хлопчик пішов купатися і потонув. Чи насправді затіяла увесь цей конфлікт — бабуся пояснити не схотіла.

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Більше розповіла мати дівчинки. Інна запевняє: багато працює, тому і не може дотримуватися чистоти у хаті. Не заперечує, що випиває, але донькою опікується і віддавати її нікому не воліє.

"Може десь я й випила. Не без цього, я не буду сперечатися. Все у мене оплачено, у мене дитина ходить на гурток. На 3 гуртки, це все оплачується", — розповідає мати дівчинки Інна.

Під час спілкування Інна постійно плаче і скаржиться на матір.

"Вона навпаки робить, щоб в мене її забрали, а я не хочу цього. У мене проблема – вона. Я продати готова будинок, поділити будинок навпіл, купити собі будинок і їй, розійтись просто. Бо вона не дасть мені жити", — скаржиться матір дівчинки.

Восьмирічна Віолета зараз у лікарні. З дитиною усе гаразд — запевнила мати. Та поки не може навідувати доньку, але телефонує кілька разів на день. Каже, соцслужби дали їй 10 днів, щоб привести до ладу своє життя. Тоді, можливо, повернуть Віолету.

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У Дніпрі п'яна мати перевернула коляску з дитиною

У Дніпрі поліцейські затримали нетверезу матір із дитиною. Жінка ледве стояла на ногах, падала і навіть перевертала коляску з малюком.

До поліції надійшло повідомлення від охоронця гаражного кооперативу, що він помітив нетверезу жінку з дитиною. На його очах вона кілька разів падала і перевертала дитячу коляску з малюком усередині. У підсумку дитина впала на землю.