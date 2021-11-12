У Києві на даху трансформатора збудували кафе: що говорять у поліції (відео)

Місцеві жителі обурилися та написали заяву у правоохоронні органи

Випити каву на даху трансформаторної будки. У Києві бригада розпочала будівництво над електропідстанцією. Мовляв, альтанка, що її накриває, – приватизована.

А чого ж майну стояти без діла – якщо можна там облаштувати бізнес? І дарма, що під ногами – смертельна напруга! Чи вдалося спритникам здійснити задумане – дізнавалися кореспонденти "Сьогодні".

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Кафе в альтанці

Коли у дворі свого будинку пані Людмила побачила бригаду робітників, спершу здивувалась. А коли зрозуміла, до чого саме взялися молодики – не повірила власним очам. Повним ходом будівництво йшло на даху трансформаторної споруди.

Згодом і інші обурені мешканці підійшли. Їм молодики пояснили: в альтанки, що розташована на електропідстанції, є власник. І він вирішив розпорядитись нею по-своєму.

Випити каву на даху трансформатора – це той ще екстрім

Люди, які називають себе новими власниками цієї території, почали зводити в альтанці кавярню. Не знітило їх навіть те, що тут під ногами напруга – 10 тисяч Вольт.

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Як так вийшло, що альтанка на електропідстанції потрапила в приватні руки? Ось договір, який мешканцям надав нібито власник.

Там йдеться про те, що придбали ділянку в жінки, яка інвестувала в будівництво трансформаторного даху 2001-го року. Але пильні мешканці одразу помітили в документі помилку: там написали Героїв Сталінграду 43в та 43г, але у 2001 році поштової адреси 43в та 43г не було.

Мешканці звернулися до поліції

Мешканці написали заяву до поліції. Тепер там з’ясовують, чи справжні документи. Зупинено і будівництво. Бо навіть якщо альтанка над трансформатором і справді приватизована – аби споруджувати там будь що, треба низку дозволів. Їх місто не видавало, а про кав'ярню годі й думати.

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Із самим чоловіком, який себе називає власником альтанки, нам зв’язатися не вдалося. Нині на ній – замок. А всередині – купа плитки, що її розібрали з даху трансформатору робітники, але назад не поклали.

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