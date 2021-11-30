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У Києві невідомі підірвали банкомат та поцупили гроші: у столиці введена спецоперація (відео)

Володимир Козир Володимир Козир Редактор розділу Україна
30 листопада, 22:48
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Внаслідок вибуху зруйновано відділення банку

Потужний вибух сполохав спальний район столиці. Підірвали банкомат у багатоповерхівці. Зруйновано відділення банку, уламки фасаду розлетілися на десятки метрів. Хто підірвав і скільки грошей поцупили, розбирався кореспондент "Сьогодні" Владислав Паливода.

Деталі інциденту

Потужний вибух у спальному районі пролунав близько п'ятої години ранку. Підірвали відділення банку, яке розташоване на першому поверсі житлового будинку. Уламки скла та купа металу це все, що залишилося після вибуху в столичному банку. Банкомат підірвали двоє чоловіків. Уламки розлетілися на десятки метрів. Рештки банкомату навіть на протилежному боці дороги. Пошкоджений банк і всередині.

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Що кажуть місцеві мешканці?

Місцеві налякані. У них через вибух ледь вікна не повилітали.

"Чути було, бо ми всі полякалися, всі повскакували, не могли зрозуміти, що трапилося. Відчуття таке, начебто газ вибухнув", каже жителька будинку, в якому підірвали банкомат.

Таке тут вперше, кажуть мешканці, та бідкаються, що район останнім часом став дуже неспокійним.

Гроші викрали

За даними правоохоронців, нападники двоє чоловіків. Вони підірвали банкомат і пограбували його: поцупили касети з грошима. За попередньою інформацією, там були понад мільйон гривень. Хоча і досі слідчі та співробітники банку з'ясовують точну суму збитків.

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Що кажуть у поліції?

"За попередньою інформацією встановлено, що внаслідок події ніхто не постраждав. Двоє зловмисників підірвали банкомат, викрали звідти касету з грошима та втекли. Наразі зусилля правоохоронців спрямовані на встановлення осіб зловмисників та їх затримання. У столиці введена спеціальна поліцейська операція", — розповіла т.в.о. заступника начальника відділу комунікації ГУНП у Києві Христина Мандибура.

У поліції вже розпочали кримінальне провадження. За скоєне чоловікам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Їх розшукують.

Вибух у Харкові

У Харкові на проспекті Науки, 22 вибухнуло авто. На місці інциденту працювали пожежники.

Очевидці повідомляють, що чули сильний вибух, а потім побачили машину, що горіла. Мережею почали поширюватися фото та відео інциденту.

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На момент прибуття пожежників вогнем було охоплено салон автомобіля на площі близько 2 кв. м. Вогонь вдалося ліквідувати. Причина виникнення пожежі – коротке замикання електропроводки.

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