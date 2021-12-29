У Києві працівники ритуального бюро відмовились віддавати жінці тіло батька (відео)

Жінка сплатила за всі послуги агенції 21 тисячу гривень

Вимагали гроші за небіжчика. Жах із похованням. Доньці не віддавали тіла батька. Киянка Олександра розповіла нашій кореспондентці Вікторії Шестаковій, як бюро ритуальних послуг змусило понервувати усю родину.

Шокуюче повідомлення

Олександра отримала на телефон повідомлення: "Я повертаю небіжчика в морг". Його надіслала працівниця ритуального бюро, коли вже кілька годин на цвинтарі із родичами жінка чекала на поховання батька.

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Олександра розповідає, бюро ритуальних послуг в одному зі столичних районів порадили санітари, які прибули на виклик, коли помер її батько. У самій компанії пообіцяли організувати похорон, так би мовити "під ключ".

"Ми сплатили без чека 21 тисячу гривень. В результаті за транспорт ми сплачували готівкою особисто водію. Ми сплачували готівкою копачам, що також було сказано, що буде все включено. Нас потім шантажували та вимагали. Невідомо, скільки коштів ще хотіли накрутити, щоб віддати його тіло", — скаржиться потерпіла Олександра.

Правоохоронці вирішили питання

Коли із чоловіком зрозуміли, що могли натрапити на шахраїв — зателефонували до поліції. Після втручання правоохоронців — тіло таки доправили на кладовище. А от свідоцтва про смерть рідні не отримали й досі — навіть через тиждень після поховання. Зв'язатися з працівницею і потому не вдалося. Та у самому бюро тепер усе заперечують.

"Так вона і не працювала у нас. Річ у тому, що за всі домовленості нічого не можу відповісти, Я не знаю", — кажуть у поховальному бюро.

Схема похоронних агентств

Громадський діяч Анатолій Остапенко припускає — бюро може співпрацювати з кількома похоронними агентами одночасно і не влаштовувати цих людей на роботу офіційно.

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"Це бюро — це студія, як агенція нерухомості. А роль рієлторів виконують похоронні агенти", — зазначив керівник громадської організації "АФЕРА.Стоп" Анатолій Остапенко.

Порада юриста

Аби не натрапити на шахраїв юристи радять перевіряти документи про підтвердження діяльності самого працівника і компанії, яка надає послуги. Крім того, за будь-яку сплату вам мають надати чек. У випадку ж Олександри, за словами адвоката, можуть відкрити одразу два кримінальних провадження.

"Я вважаю, це кримінальне провадження, а то й два — і шахрайство і привласнення чужих документів, має розслідувати не місцевий райвідділ, а бажано, щоб цю справу, обидві справи направили до головного слідчого управління МВС України та Києва", — каже юрист Іван Ліберман.

Нині потерпіла звернулася до районного відділу поліції.

Покарання за шахрайство

Заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство) — карається штрафом від двох тисяч до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від двохсот до двохсот сорока годин, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років.

Шахрайство, вчинене повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або таке, що завдало значної шкоди потерпілому, — карається штрафом від трьох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк від одного до двох років, або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на строк до трьох років.

Шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, — карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.

Шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою, — карається позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

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