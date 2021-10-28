В Одесі через брак кисню хворих на коронавірус перевозять з однієї лікарні в іншу

Без кисню хворі на коронавірус можуть померти

В Одесі ковідних пацієнтів екстрено перевозять з однієї лікарні до іншої. А все через те, що закінчився кисень, без якого тяжкі хворі можуть померти. Яка ситуацію в Одесі зараз — знає кореспондентка "Сьогодні" Діана Федотова.

Купа медиків швидко транспортує пацієнта. Він під маскою, ледь дихає. Ціла черга швидких. Так в Обласному центрі соціально-значущих хвороб на Михайловського екстрено евакуювали 48 ковідних хворих. В лікарні закінчився кисень.

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Транспортували швидко — в кисневих масках, аби довезти пацієнтів живими. Напружені та знервовані лікарі працюють з останніх сил.

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"Ми про це говоримо вже кілька днів. Кисень нам доставляють, але в дуже малих кількостях. Він швидко закінчується, тому що витрата кисню збільшується, пацієнти вкрай важкі, і потрібен великий обсяг", — розповіла завідувачка реанімаційного відділення Одеського обласного центру соціально-значущих хвороб Катерина Лотощенко.

Хворих перевозили аж до 4 ранку. Залучили швидкі й ледь не увесь медперсонал лікарні. Доправили киснезалежних у ковідну лікарню на Ядова, адже тут є потужний кріоциліндр на 14 тонн кисню. Аби забезпечити його безперервну роботу привезли навіть генератор. Однак, цього кисню вистачить лише до початку листопада. Як з'ясувалося, в Департаменті охорони здоров'я вже 19 жовтня знали, що його не постачатимуть. Та ситуацію називали контрольованою. Заступник голови області пояснив, кисню не стало через великий наплив хворих, мовляв, заводи не встигають його постачати.

"Одеська генерація кисню є 18 тонн, однак під час ковідної хвилі потреба була десь 22-23 тонни. Вона зросла до 25-26 тонн", — каже заступник голови Одеської обласної держадміністрації Борис Волошенков.

Ситуація із киснем для ковідних критична в усій Одеській області. В місто Роздільна екстрено доправили додаткові балони, а в Арцизі зламалося обладнання. Про те, що біда із киснем, кажуть і волонтери. Навіть у них закінчуються концентратори, які придбали коштом небайдужих.

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"Зранку вже лист очікувань знову, швидкій віддали 10 штук, щоб коли немає місць, могли відразу не гаючи часу підключати пацієнтів до кисню. Дзвінки йдуть кожну хвилину, але кисневі концентратори закінчилися", — розповіла волонтерка Катерина Ножевнікова.

В адміністрації запевнили, що постачання налагодять. Натомість обласні та міські чиновники кажуть, що вдосталь і ковідних ліжок. Однак, не всі, як виявилось, можуть туди потрапити. Навіть із сатурацією 60.

"Це третя швидка. Вчора викликали і вранці, і вночі, але тільки сьогоднішня швидка погодилася знайти хоч якусь лікарню. Ніде місць немає. Викликайте, викликайте і далі швидку, може хто-небудь знайде місце", — каже донька хворої на коронавірус Олеся Балуєва.

В Одеській області чи не найгірша ситуація з хворими на ковід. Щодня фіксують у середньому півтори тисячі нових хворих, десятки — помирають. Частина з них просто не дочекавшись медичної допомоги.

Локдауну не буде!

За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, в Україні не будуть вводити локдаун, оскільки наша економіка набирає обертів, а локдаун негативно впливає на її розвиток. Крім того, він зазначив, що хотілося б мати 4% зростання ВВП, але енергетична криза та четверта хвиля пандемії впливають на економіку.

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