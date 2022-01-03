У селі на Хмельниччині проживають лише дві люди: як живуть та чому не хочуть переїжджати (відео)

З кожним роком з карти України зникають села

Туди не їздять автобуси, там немає магазинів, аптек та шкіл, а на вулицях не зустріти людей. Усе це про села, які зникають з мапи України. З кожним роком таких дедалі більше. Та виїжджають звідти не всі. Кореспондент "Сьогодні" Олексій Керман знайшов село Вишневе в Хмельницькій області, в якому мешкає всього дві жительки: мати з донькою. Вони вже звикли жити без вигод цивілізації та при цьому переселятись не збираються. Як виживають? І заради чого?

Село Вишневе

Зупинка у Вишневому радше елемент декору. Автобуси не стають, хоча поряд два великих села. Та мешкають в них кілька людей. Тут навіть вказівників населених пунктів немає, як і дороги до них. Про те, що у Вишневому лишились дві жінки, нам розповіли у довколишніх селах. Та дістатись до єдиних жительок — непросто. Дорога завалена гіллям.

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За кілька кілометрів бачимо: тут дійсно живуть люди. На паркані висять речі після прання, в обійсті кури та індики. До нас виходить господарка будинку.

Марії — 81 рік, доньці — 52. Вона зараз порається по господарству і не хоче, аби її знімали на камеру. Обидві жіночки покидати Вишневе відмовились. Кажуть, для нормального життя мають усе.

"Все є. Орендатор дає нам пашню, змелемо та й печемо собі. Піч є, ми нікуди не йдемо по хліб", — розповідає жителька Вишневого Марія Дідух.

Крупу та макарони привозить друга донька пані Марії, вона мешкає у райцентрі. Більшого їм не треба, бо мають власну городину, м’ясо та молоко.

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Колись заможне Вишневе – тепер самі руїни. Останні сусіди Марії виїхали звідси 15 років тому через брак робочих місць. Від хат лишились самі глиняні стіни. Вирушаємо до іншого села, навпроти Вишневого.

Село Олександрівка

Олександрівка – село, що зникає з мапи України. Десятиліттями будинки стоять пусткою, а дороги перетворились на чагарники. Зустріти людей на вулиці — не реально. Тут немає газу, магазинів та школи. Навіть костел зачинений.

Колись тут проживали поляки. Хати досі доглянуті, подвір'я заасфальтовані. Та людей — немає. Здається, в Олександрівку хтось таки приїжджає влітку. На деяких городах лишились кабаки та штурпаки від кукурудзи. Відроджувати Вишневе та Олександрівку ніхто не хоче. Марії з дочкою є куди їхати. Старші діти живуть у Києві. Та покидати село жінки не хочуть.

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Зникнення сіл в Україні

З 1991 року в Україні зникло понад 500 сіл. Ще майже п’ять тисяч нині перебувають на межі вимирання.

Найгірша ситуація в Сумській, Чернігівській і Харківській областях: тут маленькі села, де проживає менш як 50 людей, становлять третину від усіх сіл.

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