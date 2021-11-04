У Тернопільській області виявили покинуте немовля в пакеті: подробиці несподіваної знахідки

Мати викинула дитину через декілька годин після народження

На руїнах старого заводу у селищі Товсте Тернопільської області знайшли немовля. Малюка в целофановій сумці покинули на купі каміння. Хлопчик був загорнутий у ковдру. Те, що його знайшли ще живим — просто диво. Хто врятував немовля і як почувається знайда — дізнавалася кореспондентка "Сьогодні" Таїсія Брощак.

Новонародженого хлопчика до магазину принесла 14-річна Галина. Вона йшла повз закинутого маслозавода, коли раптом почула дитячий крик. Наблизившись, побачила целофанову сумку, а в ній — малюка. Спочатку дівчинка подумала, що всередині кошеня чи цуценя.

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"Я думала, що там тваринка, песик чи щось таке. Як я дістала, то жахнулася, що там дитина", — розповіла Галина.

Дівчинка одразу понесла дитину до крамниці, що за кілька метрів. Там уже негайно викликали швидку. Медики сповили маленького знайду і повезли його до найближчої лікарні.

У Заліщиках медики оглянули хлопчика й екстрено доправили до Тернополя.

"Він родився другого числа, у межах між 9 і 10 ранку. Стан дитинки стабільний, переохолодження вона перенесла не критичне", — каже завідувачка відділення інтенсивної терапії новонароджених Тернопільської обласної дитячої лікарні Людмила Лугова.

Медики кажуть: хлопчика вчасно помітили. На вулиці було 3 градуси тепла. Від народження до моменту, коли немовля знайшла Галина, минуло дві-три години.

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"Дитина знаходиться в мікрокліматі кювез. На разі не годується, тому що є питання — є харчовий дистрес. Триває дообстеження, триває динамічне спостереження за дитиною. Вона має самостійне дихання, стабільні гемодинамічні показники", — розповіла лікарка Людмила Лугова.

Поліцейські розшукують батьків малюка. Розпочато кримінальне провадження.

"Поліція звертається до батьків дитини зголоситися, адже дитина жива і здорова. В цьому випадку по тій ситуації, що ми маємо сьогодні, батьки можуть нести кримінальну відповідальність за те, що залишили дитину в загрозливому стані, який міг спричинити тяжкі незворотні наслідки", — зазначив начальник ГУНП України в Тернопільській області Олександр Богомол.

У Тернополі діє "Вікно життя". Там можна анонімно залишити дитину. І маля не ризикуватиме життям, бо поряд будуть медики. Цьогоріч там допомогли двом немовлятам. Дмитро — так рятівниця назвала хлопчика — поки в лікарні. Галина хоче незабаром його провідати. Готує подаруночки. Вона вірить, що хлопчикові поталанить у житті і він знайде добру родину.

Схожа ситуація у Житомирі

У Житомирі жінка звернулася в поліцію через те, що її 27-річна дочка після пологів втратила дитину. Під час перевірки виявилося, що дівчина і зовсім в лікарні не народжувала.

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Дівчина розповіла, що ще в серпні у неї раптово під час прогулянки на околиці міста стався викидень. Там вона і залишила пакет з мертвою дитиною. Про це вона боялася розповісти співмешканцю і матері. Породілля до останнього імітувала вагітність. У лікарні вона сказала сім'ї, що дитина померла під час пологів.

Поліцейські встановили, що дівчина навіть не перебувала на обліку в медичному закладі під час вагітності. Зараз відкрито кримінальне провадження. Поліцейські перевіряють інформацію про місце, де жінка залишила пакет з дитиною.

Попередня кваліфікація події – ст. 117 (Умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини) Кримінального кодексу України. Дівчині загрожує обмеження або позбавлення волі до п'яти років.