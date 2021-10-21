У в'язницю так і не сіла. У Рівненській області горе-мати заморозила живцем немовля

Жінка до останнього приховувала свою вагітність

Заморозила немовля живцем, але не сіла до в'язниці. Суд ухвалив вирок жінці з Рівненщини, яка жорстоко вбила донечку. Народила потайки й сховала в морозильну камеру. Ніхто й не дізнався б, якби не почалася кровотеча. Жінка отримала два роки умовно. Але чи розкаялася — ексклюзив від кореспондента "Сьогодні" Володимира Миколайчука.

Олена працювала у сільському магазині. Перейми почалися на роботі, але народила вдома, потайки. Донечку заморозила ще живою.

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"Тіло немовляти було замотане в рушник та поміщене до пакета. Знайшли його в морозильній камері", — розповів заступник начальника слідчого відділення поліції Дубровиці Вадим Пінчук.

Вагітності Олени ніхто не помічав. Не перебувала вона й на обліку в гінеколога, запевняють у місцевому медпункті.

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Не зізнавалася й родині — 10-річному сину та співмешканцю. Коли заморозила немовля, чоловіку поскаржилась на біль у животі та попросила відвезти до лікарні. В Олени відкрилася кровотеча. Медики викликали слідчих. Лише тоді жінка зізналася, як позбулася доньки. За результатом розтину, дитина померла від переохолодження.

У таку жорстокість й досі не вірять сусіди, які до цього вважали Олену добродушною та порядною. Люди вважають, що жінка такого зробити не могла.

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Судово-психіатрична експертиза визнала Олену осудною. Чому заморозила дитину — не пояснила.

"Розкаялася в скоєному, щиро розкаялася. Повністю визнала свою вину у скоєному. Пояснила, що перебувала в такому емоційному стані, болісні відчуття були. До кінця не може пояснити, чому так сталося", — розповіла прокурорка Дубровицького відділу прокуратури Наталія Агатинська.

Вирок дітовбивці — два роки умовно. Таке покарання через пом'якшувальні обставини — виховує 11-річного сина Віталія, не мала нарікань від соціальних служб.

Олена досі мешкає в будинку, де після пологів сховала живе немовля у морозильній камері. Навіть після вбивства спільної дитини її не покинув співмешканець.

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З магазину її давно звільнили. Тепер Олена — на сезонних роботах у місцевого фермера, допомагає збирати на полі капусту.

Досі ні слідчі, ні рідні так і не дізналися мотиву, чому Олена заморозила новонароджену доньку.

Горе-матір у Житомирі

У Житомирі жінка звернулася в поліцію через те, що її 27-річна дочка під час пологів втратила дитину. Під час перевірки виявилося, що дівчина народжувала не у лікарні. За її словами, у серпні у неї раптово під час прогулянки на околиці міста стався викидень. Там вона і залишила пакет з мертвою дитиною на тому ж місці.

Про це вона боялася розповісти співмешканцю і матері. Породілля до останнього імітувала вагітність. У лікарні вона сказала сім'ї, що дитина померла під час пологів.

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