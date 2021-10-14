В українських селах процвітає перспективний бізнес. Як добре заробляти?

У селі, на Волині, вирощують та продають полуницю, а у сусідньому селищі – насіння гарбуза

В Україні процвітає сільський бізнес, який дозволяє українцям не їздити на заробітки та жити з достатком. На Волині два села хвацько взялися до прибуткової справи – вирощують гарбузи, полуницю та капусту.

Про це повідомляє "Сьогодні".

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Гарбузова столиця

Cело Хворостів називають гарбузовою столицею заходу України. все через те, що тут у кожному дворі вирощують гарбузи, які по місцевому називають диньки.

Помаранчево-зелені поля оперізують село з усіх боків, а свої гарбузові бізнесмени – у Хворостові в кожному дворі. Гарбузи тут вирощують вже більш як 10 років. Починали з невеликих площ. А тепер садять багато. Тутешня ніша – продавати не м'якоть, а саме насіння. Його перебирають, а потім сушать спершу надворі, а потім – у печі.

"Треба ворушити ось так щоб просохло висохло і в мішки. Приїжджають закупщики і продаємо", – розповідає жителька Хворостова Валентина Радчук.

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Найдорожче насіння коштує взимку. Торік у січні ціна й ста гривень за кіло сягала, цьогоріч – поки що значно нижча. Продають по 60-70 за кілограм.

Полунично-капустяний бізнес

А за 100 кілометрів від Хворостова – Хорохорин, де вже 15 років буяє полунично-капустяний бізнес. Влітку, коли сезон ягід – село перетворюється на мурашник.

"До ста тон полуниці в день продаємо. Люди почули про це село що тут можна заробити якусь копієчку, приїжджають сюди сімями, навіть із Закарпаття приїжджають", - каже староста Хорохорина Анатолій Мельничук.

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Та й восени полуничні бізнесмени мають роботу. От Олександр лаштує трактор – обробляти міжряддя. Переїхав у село із Тернопілля до дружини, з якою познайомився 9 років тому на полуницях у Польщі.

"Ми так по маленьку потихеньку якось так з гектара доросли до чотирьох. Хто хоче працювати той працює і має помаленьку і трактора купили і подвіря зробили", - розповів житель Хорохорина Олександр Крук.

За кілька днів у селі починається сезон пекінської капусти.

"Два місяці чекаємо, поки виросте і все, вирізаємо", – каже житель Хорохорина Владислав Савка.

Ще на початку двотисячних Хорохорин славився своїми пияками та розбишаками, а половина люду була на заробітках. Нині ж населення села більшає, а тверезість тепер тут норма.

"Їздить може людей 5 з села і все, більше ніхто не їздить, всі тут роблять, нема часу коли пити за роботою", – каже місцевий житель.

У Хорохорині хочуть далі розвивати сільський бізнес – планують виробляти паливні пелети із чагарникІв, які виросли довкола полунично-гарбузових полів.

Як ми писали раніше, працівники з України відмовляються працювати в Польщі на збиранні яблук і вибирають легшу роботу. Фермерам доводиться дешево експортувати яблука за кордон, адже так вони можуть хоч якось заробити.

Також "Сьогодні" розбиралися, які вакансії пропонують роботодавці і чим українців так вабить Німеччина.