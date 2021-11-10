Затримання головного ката "Ізоляції": що він робив у Києві та як знущався з людей у тюрмі — подробиці

Днями нелюду повинні обрати запобіжний захід

У Києві схопили головного ката серед бойовиків — Дениса Куліковського, більш відомого як "Палич". Він заправляв тортурами у секретній донецькій в’язниці "Ізоляція", яку бранці називали справжнім пеклом. Там б’ють людей електричним струмом, жорстоко калічать, імітують розстріли. Хто такий "Палич" та як він попався українським спецслужбам — з'ясував кореспондент "Сьогодні" Олексій Продайвода.

Що відомо про бойовика

СБУ звітує — у Києві затримали бойовика, який вбивав та катував людей у таємній донецькій в'язниці "Ізоляція".

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Ім'я ката спецслужба не називає. Але журналіст Станіслав Асєєв, якого майже два роки тримали в "Ізоляції", пише — схопили Дениса Куліковського, більш відомого як "Палич".

Ізоляція — справжній конц-табір

До війни приміщення колишнього заводу ізоляційних виробів було художнім простором, де збиралися митці. Його бойовики перетворили на справжній конц-табір, де роками катують, ґвалтують та вбивають невільників. Узимку в мережі оприлюднили світлини цієї секретної тюрми. Зокрема, кімнати для тортур струмом за допомогою "тапика".

"Це невеличка коробка, власне телефон, від якого тягнуться два дроти, які чіпляють до різних місць тіла людини", — розповів журналіст Станіслав Асєєв.

Як багато людей побувало в "Ізоляції" та скільки там бранців зараз — сказати важко. До цього страшного місця немає доступу ніхто. Навіть міжнародний комітет Червоного Хреста.

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Комендант "Ізоляції"

Правозахисникам, що опікуються звільненням розповідають про пережиті жахіття та роль самого "Палича" — коменданта того пекла.

Певнять, що це дуже страшна людина з ознаками психічних розладів.

"Отримував задоволення від того, що людей катують, що людей принижують, використовують якісь середньовічні методи катування", — розповіла юристка Юлія Полєхіна.

"Палич" зганяв свою злість на людях, які перебували під його контролем.

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"В'язні розказували не тільки про катування, а й про такі принижуючі поводження, коли їх змушували ставати на коліна і лаяти як собака або забивали ногами під нари", — зазначає правозахисниця Олександра Матвійчук.

Скількох бранців особисто замучив Куліковський — невідомо. Процес над ним має бути показовим — певні фахівці — аби увесь світ почув моторошні свідчення.

"Є люди, яких я особисто знаю, яких він різав у прямому сенсі, катував. І мені здається, Україні буде корисно у всіх планах провести відкритий процес, засудити його, а потім вже, якщо Росія візьме на себе відповідальність за цю людину, можна ставити питання про його обмін, можливий знову ж", — зазначив представник окремих районів Донецької та Луганської областей української делегації в ТКГ Сергій Гармаш.

СБУ не розкриває всі карти

За інформацією ЗМІ, "Палич" кілька років тому чомусь утік з непідконтрольної території. Але що забув у Києві, як переховувався та чому його так довго не могли знайти — спецслужба поки що мовчить.

Запобіжний захід нелюду

Журналіст та колишній бранець бойовиків Станіслав Асєєв повідомив, що суд над катом, ексначальником в'язниці "Ізоляція" Денисом Куликовським може відбутися 10 листопада в Маріуполі.

"Орієнтовно завтра, в Маріуполі", — сказав Асєєв.

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