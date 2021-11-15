Цены стремительно растут: почему в Украине дорожает хлеб

С начала 2021 года в Украине на 5-6 гривен выросла цена хлеба, а эксперты прогнозируют подорожание хлебо-булочных изделий еще на 20%.

Об этом сообщает "Сегодня".

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Что с ценами?

"Оптимистически до конца года возможно подорожание на 10%. Не исключено, что следующий этап будет с нового года", – говорит президент Всеукраинской ассоциации пекарей Юрий Дудченко.

Одна из причин – огромный скачок цен на газ для предприятий. Пекарни – на грани выживания. Цены на газ для них выросли в семь раз.

"Нам приходится брать кредиты – чтобы людям выплатить заработную плату", – рассказал "Сегодня" руководитель хлобкомбината Юрий Новоставский.

Страдают от цен на энергоносители пекарни по всей стране. Им приходится повышать цены, чтобы заработать, а не работать и получать убытки.

А во Всеукраинской ассоциации пекарей предупреждают, что хлеб подорожает, а его качество при этом ухудшится.

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"Мука будет с заниженными хлебопекарными качествами, то есть хлеб может получаться не такой рыхлый, не такой ароматный, не такой вкусный", – говорит президент Всеукраинской ассоциации пекарей Юрий Дудченко.

А все из-за нехватки зерна для производства качественной муки. Пшеницу сейчас массово экспортируют. Цена на международных рынках резко подскочила к рекордным показателям. Вывозить зерно – выгодно, от грузовок в Одесском морском порту нет отбоя. Украинскую пшеницу ждут в Китае, Египте, Европе.

"Во Франции большие проблемы с пшеницей. В связи с погодными условиями там очень большие цены в данный момент", – рассказал "Сегодня" экономист Олег Пендзин.

Вывозят пшеницу первого и второго класса – то есть именно ту, из которой можно сделать качественную муку и испечь рыхлый хлеб. А зерно третьего класса и фуражное – для корма скота – оставляют. С него и придется молоть муку.

"Мы не можем сделать ту муку, которую желают видеть хлебопекары. Если сделать муку из пшеницы только третьего класса, то необходимо туда добавлять или сухую клейковину, или какие-то примеси. Ферменты и так далее", – говорит председатель Ассоциации "Мукомели Украины" Радион Рыбчинский.

Качество хлеба пострадает?

В ассоциации мукомолей Украины уверяют, что такой хлеб безопасен – по крайней мере , вреда для здоровья не будет. Но рецептуру пекарям придется менять. Может измениться вкус и аромат хлеба, его текстура. И вдобавок – все эти примеси – сделают хлеб значительно дороже.

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Мы решили проверить качество хлеба, купили пара буханок и отнесли в лабораторию. Все образцы прошли испытания на соответствие ГОСТам.

"Согласно ГОСТ все в норме – превышение согласия нормативных документов не было", – рассказала начальница лаборатории физико-химических исследований Госпродпотребслужбы Алла Маслюк.

Корреспондент "Сегодня" Максим Урлапов обратился и к министру аграрной политики и продовольствия – спросил, почему государство позволяет массово вывозить эту пшеницу за границу.

"Экспорт мы полностью контролируем", – говорит министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко.

Министр обещает, что в стране останется достаточно пшеницы. Всю, мол, не вывезут. А экспорт государству нужен, чтобы валюта поступала и экономика росла.

Сколько стоит хлеб за границей?

Цена – и на пшеницу, и на муку, и на хлеб – растет по всему миру. К примеру, в Испании много лет подряд фиксировали стабильные цены. Сейчас же хлеб тоже подорожал – на 10 евроцентов в год – это где-то три гривны – на наши деньги.

"Все из-за значительного скачка цен на муку и электроэнергию. Удорожала стоимость производства хлеба – и наши карманы сразу это почувствовали", – говорит житель Овьедо Олег Головин.

В Польше хлеб тоже подорожал. И все равно стоит дешевле, чем в Украине – в среднем на 20%. Потому что НДС на продукцию в Польше значительно ниже, чем у нас.

Мясо в Украине также дорожает

В Украине чуть ли не на 50% подорожали телятина и говядина. На рынке это связывают с дефицитом. Нечем кормить и никакой возможности содержать поголовье, говорят фермеры.

Покупатели говорят, что чувствуют удорожание, и переходят на более дешевое мясо – свинину и курятину. Или покупают раз в несколько месяцев.

За килограмм говядины продавцы просят в среднем от 172 грн, за свинину – от 124 грн, куриное филе в среднем продают за 142 грн.

Ранее мы сообщали, что в Украине снизились цены на овощи – причиной стали надвигающиеся морозы. Теперь фермеры спешат как можно скорее продать свой урожай.