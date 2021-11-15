Ціни стрімко ростуть: чому в Україні дорожчає хліб

З початку 2021 року в Україні на 5-6 гривень виросла ціна хліба, а експерти прогнозують подорожчання хлібо-булочних виробів ще на 20%.

Про це повідомляє "Сьогодні".

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Що з цінами?

"Оптимістично до кінця року можливе подорожчання на 10%. Не виключено, що наступний етап буде з нового року", – каже президент Всеукраїнської асоціації пекарів Юрій Дудченко.

Одна з причин – величезний стрибок цін на газ для підприємств. Пекарні -на межі виживання. Ціни на газ для них зросли у сім разів.

"Нам доводиться брати кредити – щоб людям виплатити заробітну плату", – розповів "Сьогодні" керівник хлабкомбінату Юрій Новоставський.

Страждають від цін на енергоносії пекарні по всій країні. Їм доводиться підвищувати ціни, щоб заробити, а не працювати та отримувати збитки.

А у Всеукраїнській асоціації пекарів попереджають, що хліб подорожчає, а його якість, при цьому, погіршиться.

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"Борошно буде зі заниженими хлібопекарними якостями, тобто хліб може получатися не такий пухкий, не такий ароматний, не такий смачний", - каже президент Всеукраїнської асоціації пекарів Юрій Дудченко.

А все через брак зерна для виробництва якісного борошна. Пшеницю нині масово експортують. Ціна на міжнародних ринках різко підскочила до рекордних показникІв. Вивозити зерно – вигідно, від вантажІвок в Одеському морському порту немає відбою. Українську пшеницю чекають в Китаї, Єгипті, Європі.

"У Франції великі проблеми із пшеницею. У зв’язку із погодними умовами там дуже великі ціни зараз", – розповів "Сьогодні" економіст Олег Пендзин.

Вивозять пшеницю першого й другого класу – тобто саме ту, з якої можна зробити якісне борошно і спекти пухкий хліб. А зерно третього класу і фуражне – для корму худоби – залишають. З нього й доведеться молоти борошно.

"Ми не можемо зробити те борошно, яке бажають бачити хлібопекарі. Якщо зробити борошно з пшениці тільки третього класу, то треба туди додавати чи суху клейковину, чи якісь домішки. Ферменти і таке інше", - каже голова Асоціації "Борошномели України" Радіон Рибчинський.

Якість хліба постраждає?

В асоціації борошномелів України запевняють, що такий хліб безпечний – принаймні шкоди для здоров’я не буде. Але рецептуру пекарям доведеться змінювати. Може змінитися смак і аромат хліба, його текстура. І на додачу – усі ці домішки – зроблять хліб значно дорожчим.

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Ми вирішили перевірити якість хліба, купили кілька буханок та віднесли до лабораторії. Усі зразки пройшли випробування на відповідність держстандартам.

"Згідно з ДСТУ 02:00 все в нормі – перевищення згідіно нормативних документів не було", – розповіла начальниця лабораторії фізико-хімічних досліджень Держпродспоживслужби Алла Маслюк.

Кореспондент "Сьогодні" Максим Урлапов звернувся і до міністра аграрної політики та продоволсьтва – запитав, чому держава дозволяє масово вивозити цю пшеницю за кордон.

"Експорт ми повністю контролюємо", – каже міністр аграрної політики та продовольства України Роман Лещенко.

Міністр обіцяє, що в країні залишиться достатньо пшениці. Усю, мовляв, не вивезуть. А експорт державі потрібен, щоб валюта надходила й економіка зростала.

Скільки коштує хліб за кордоном?

Ціна – і на пшеницю, і на борошно, і на хліб – зростає в усьому світі. Наприклад, в Іспанії багато років поспіль фіксували стабільні ціни. Нині ж хліб теж подорожчав – на 10 євроцентів за рік – це десь три гривні – на наші гроші.

"Все через значний стрибок цін на борошно та електроенергію. Здорожчала вартість виробництва хліба – і наші кишені одразу це відчули", - каже житель Ов'єдо Олег Головін.

У Польщі хліб також подорожчав. Та все одно коштує дешевше, ніж в Україні – в середньому на 20%. Бо ПДВ на продукцію в Польщі значно нижче, ніж у нас.

М'ясо в Україні також дорожчає

В Україні мало не на 50% подорожчали телятина та яловичина. На ринку це пов'язують із дефіцитом. Нема чим годувати і ніякої можливості утримувати поголів'я, кажуть фермери.

Покупці кажуть, що відчувають подорожчання, і переходять на дешевше м'ясо – свинину та курятину. Або купують раз на кілька місяців.

За кілограм яловичини продавці просять у середньому від 172 грн, за свинину – від 124 грн, куряче філе в середньому продають за 142 грн.

Раніше ми повідомляли, що в Україні знизилися ціни на овочі – причиною стали морози, що насуваються. Тепер фермери поспішають якнайшвидше продати свій урожай.