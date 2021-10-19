COVID-19 и его последствия: как восстановиться после перенесенной болезни

Коварство ковида в том, что с выздоровлением он не исчезает. Нужна длительная и не простая реабилитация. Как правильно дышать и тренировать свой мозг после болезни — выясняла корреспондентка "Сегодня" Юлия Миншакирова.

Врач Марина Гуляева возглавляет научный отдел Инсультного центра. Но с началом пандемии работает еще с постковидным синдромом в частной клинике. Говорит, реабилитацию тяжелых пациентов лучше начать тогда, когда они еще на аппарате ИВЛ.

Реклама

"Потому что они лежат в одном положении. Даже пассивное сгибание суставов и разгибание конечностей уже улучшает кровообращение. Очень проблемно, на фоне гипоксии часто и быстро развиваются пролежни у таких пациентов. Они тяжело лечатся", — рассказала руководитель научно-организационного отдела Инсультного центра Марина Гуляева.

Даже два дня пребывания на аппарате ИВЛ повреждает голосовые связки. Восстановление гортани длительное. Медик советует не повышать тон и употреблять только измельченную пищу.

"В дыхательных путях стояла трубка и связки ослабли, и мышцы ослабли. Есть моменты, которые надо учитывать. Не надо пытаться кричать и не надо говорить шепотом, поскольку это тоже напрягает связки. Нужно тщательно пережевывать и мелко есть", — говорит руководитель научно-организационного отдела Инсультного центра Марина Гуляева.

Всем пациентам стоит ознакомиться с медицинской памяткой, которую разработал Минздрав для реабилитации дома. Советы по восстановлению дыхания Марина Гуляева предоставляет во время прямого эфира "Спроси у доктора" созданного фондом Рината Ахметова. Объемы проекта достигли уже 17 миллионов на диджитал площадках фонда.

"Когда в бутылку воды наливается 2/3 жидкости и вставляется трубочка, пациент выдыхает в воду. Таким образом мы увеличиваем давление в конце выдоха и расправляем легкие", — рассказала Марина Гуляева.

Одно из последствий ковидной болезни — воспаление сердечной мышцы, миокардит. Возникает обычно у молодых пациентов, которые ранее не жаловались на проблемы с сердцем.

Реклама

"Обратившись к семейно врачу вы совершенно бесплатно можете сделать электрокардиограмму. Она четко может указать на симптомы миокардита", — говорит врач Марина Гуляева.

В реабилитации нуждается не только тело, но и мозг. Даже легкая форма ковида нарушает когнитивные функции.

Еще одна область Украины приближается к локдауну

Ивано-Франковская область приближается к красной карантинной зоне. Сейчас в этом регионе растет уровень заболеваемости COVID-19 и число госпитализаций. Больницы в области переполнены больными на коронавирус.

Председатель Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук отметила, что Львовская область уже перешла в "красную зону", и чтобы такое не повторилось с Ивано-Франковской – нужно активизироваться.

Реклама

Читайте также