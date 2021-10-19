COVID-19 та його наслідки: як відновитися після перенесеної хвороби

Підступність ковіду у тому, що з одужанням він не зникає. Потрібна тривала і не проста реабілітація. Як правильно дихати та тренувати свій мозок після хвороби — з'ясовувала кореспондентка "Сьогодні" Юлія Міншакірова.

Лікарка Марина Гуляєва очолює науковий відділ Інсультного центру. Та із початком пандемії працює ще із постковідним синдромом у приватній клініці. Каже, реабілітацію тяжких пацієнтів краще почати тоді, коли вони ще на апараті ШВЛ.

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"Тому що вони лежать в одному положенні. Навіть пасивне згинання суглобів і розгинання кінцівок вже покращує кровообіг. Дуже проблемно, на тлі гіпоксії часто і швидко розвиваються пролежні у таких пацієнтів. Вони важко лікуються", — розповіла керівниця науково-організаційного відділу Інсультного центру Марина Гуляєва.

Навіть два дні перебування на апараті ШВЛ ушкоджує голосові́ зв’язки. Відновлення гортані тривале. Медик радить не підвищувати тон і вживати тільки подрібнену їжу.

"У дихальних шляхах стояла трубка і зв'язки ослабли, і м'язи ослабли. Є моменти, які треба враховувати. Не треба намагатися кричати та не треба говорити пошепки, оскільки це теж напружує зв'язки. Потрібно ретельно пережовувати та дрібно їсти", — каже керівниця науково-організаційного відділу Інсультного центру Марина Гуляєва.

Усім пацієнтам варто ознайомитися з медичною пам'яткою, яку розробило МОЗ для реабілітації вдома. Поради щодо відновлення дихання Марина Гуляєва надає під час прямого ефіру "Запитай у лікаря" створеного фондом Ріната Ахметова. Обсяги проєкту сягнули вже 17 мільйонів на діджитал майданчиках фонду.

"Коли у пляшку води наливається 2/3 рідини й вставляється соломинка, пацієнт видихає у воду. Таким чином ми збільшуємо тиск в кінці видиху та розправляємо легені", — розповіла Марина Гуляєва.

Один з наслідків ковідної хвороби — запалення серцевого м'яза, міокардит. Виникає зазвичай у молодих пацієнтів, які раніше не скаржилися на проблеми з серцем.

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"Звернувшись до сімейно лікаря ви абсолютно безкоштовно можете зробити електрокардіограму. Вона чітко може вказати на симптоми міокардиту", — каже лікарка Марина Гуляєва.

Реабілітації потребує не тільки тіло, але й мозок. Навіть легка форма ковіду порушує когнітивні функції.

Ще одна область України наближається до локдауну

Івано-Франківська область наближається до "червоної карантинної зони". Нині у цьому регіоні зростає рівень захворюваності COVID-19 і кількість госпіталізацій. Лікарні в області переповнені хворими на коронавірус.

Голова Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук зазначила, що Львівська область вже перейшла в "червону зону", і щоб таке не повторилося з Івано-Франківською – потрібно активізуватися.

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