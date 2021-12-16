Дома холодно, а коммуналку начисляют: как получить компенсацию за холодные батареи (видео)

Куда обращаться, если батареи холодные, а счет за отопление приходит? С началом отопительного сезона многие украинцы столкнулись с некачественным предоставлением услуг. Как в таком случае получить компенсацию — узнавала корреспондентка "Сегодня" Анастасия Крымова.
Люди согреваются как могут
Галина пытается согреться в собственной квартире. Вынуждена даже спать в теплой одежде, ведь с начала отопительного сезона батареи в ее доме ни разу не были горячими. Говорит, что в жилых комнатах отопление включают только после жалоб, а затем быстро исчезает. На кухне батареи всегда холодные.
"У меня духовка была включена утром, я нагрелась. Утром выходишь – что на улице, что тут, на кухне, ноги мерзнут. Холодно", — рассказывает пенсионерка Галина Пискаленко.
Батареи холодные, оплату — начисляют
Но несмотря на отсутствие отопления, оплату за него начисляют исправно. К примеру, за ноябрь Галина должна оплатить почти 900 гривен. Такая же ситуация и у соседей с других этажей за стояком. Коммунальщики оправдываются: отопление отсутствует, потому что, мол, продолжается модернизация системы теплоснабжения в доме. Вскоре обещают тепло дать.
Как получить компенсацию?
За то, что отопления нет, каждый жилец может получить компенсацию. Для этого:
"Он должен письменно вызвать две организации исполнителей услуг по содержанию дома и придомовой территории. Если это, например, коммунальное предприятие, то управляющая компания может быть, и вторую сторону — исполнителя услуг", — говорит начальник управления инспекции самоуправляющегося контроля КГГА Станислав Москалевский.
Представители этих компаний должны создать специальную комиссию, которая замеряет температуру воздуха в комнатах в течение одного-пяти дней по условиям договора. Температура должна быть не ниже 18 градусов, а для угловых комнат — 20 градусов. После замеров составляют специальный акт-претензию, который подписывают все стороны. Тогда потребитель направляет акт поставщику.
"И он получит 5% пересчета за каждый более низкий градус. Если температура воздуха меньше, чем 12 градусов, и меньше 14 в угловой комнате, он вообще не должен платить за отопление", — отметила эксперт по вопросам ЖКХ Кристина Ненно.
Также потребитель может обратиться в Госпродпотребслужбу и Госэнергонадзор, которые тоже будут проверять качество предоставления услуг. Специалисты советуют обращаться одновременно во все инстанции. И если поставщик теплоэнергии все равно отказывается делать перерасчет, потребитель может добиться компенсации. Однако — только через суд.
Цены на газ в 2022 году
По данным консенсус-прогноза, цены в 2022 году вырастут на:
- газ — 20%,
- горячую воду и отопление — 16%,
- электроэнергию — 17,5%.
Заметим, что в Украине тариф на газ не будет меняться для населения до конца отопительного сезона 2021/2022. Однако в следующем году повышения не избежать, в том числе из-за мировых цен.
Согласно консенсус-прогнозу, среднегодовая цена на импортируемый природный газ за 1 тыс. метров кубических составит в конце 2022 года 347,5 доллара США, в конце 2023-го — 285 долларов США.
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