Два поколения на фронте: история семьи, которая защищает страну от агрессии РФ

Служба в армии – как семейное дело. Семья Богданов все вместе защищают Украину на передовой. Вслед за отцом Андреем на фронт ушли его жена и сын. Радости и боль, забота и обиды. Как оно, постоянно волноваться не только за себя, но и за самых родных? Пронзительная история от корреспондента "Сегодня" Егора Логинова.

Служба с 2015 года

Андрей боец бывалый. В 2015 году по мобилизации пошел в пограничники. За год — подписал контракт с ВСУ на шесть месяцев. Минометчиком. Дома его ждали жена и двое сыновей.

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"Труднее всего было ждать. Долго шло время. Было такое, что и отключен телефон. Это было очень трудно", — рассказывает военнослужащая ВСУ и жена Андрея Татьяна Богдан.

Условие жены Андрея

Во время отпуска жена Андрея Татьяна заявила: служить пойдем вместе. Самого — не отпустит.

"Было неожиданно. Говорит, что хочет. Я говорю, что только оттуда. Три месяца я только отдохнул после всего этого", — говорит военнослужащий ВСУ Андрей Богдан.

"Хотела быть в форме. У меня брат военный. Когда приезжал домой, то мне было очень интересно, как он рассказывал", — рассказывает военнослужащая Татьяна Богдан.

Андрей говорит: служить вместе и легко, и сложно одновременно. Ведь когда кто-то из семьи попадает под обстрел — соврать по телефону, что "все в порядке" — не удастся. Тем более, когда у блиндажа нет связи.

"По нам из артиллерии хорошо так, красиво насыпали. Я был там, на передовой. А жена была позади — где-то в километре. Туда тоже были прилеты. Тоже было. Переживал. Будто год не виделись после этого обстрела. Роднее стали", — вспоминает военнослужащий ВСУ Андрей Богдан.

Куда родители, туда и сын

Вслед за родителями на фронт ушел их сын Антон. Признается — едва дождался. Подписал контракт прямо в день восемнадцатилетия.

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"Закончил 9 класс — мать решила подписать контракт. Мать пошла защищать Украину, я решил также", — говорит военнослужащий ВСУ Антон Богдан.

До ужасов войны восемнадцатилетний парень привык не сразу. Но постоянно говорил себе: я мужчина, защищаю свою семью и свою Родину.

"Первых месяца два было страшно очень. Первые выстрелы. Особенно минометы", — вспоминает военнослужащий ВСУ Антон Богдан.

"Я тоже там. Наблюдаю, учу и рассказываю, что делать, что не делать, куда лезть, куда не лезть", — рассказывает военнослужащий ВСУ Андрей Богдан.

"Физически не страшно. Страшно морально. Очень переживаю за сына. Потому что мы находимся в разных местах. Когда это все происходило — очень страшно. Переживать за мужа, за сына, за себя, и за того сына, что еще дома", — говорит военнослужащая Татьяна Богдан.

Все служат отдельно

Семья Богданов служит в разных местах. Видятся нечасто. Мы попросили руководство дать им такую возможность. Тридцатилетие Вооруженных сил Украины они праздновали в окопах и на боевом дежурстве. Поэтому ценят каждую минуту, проведенную вместе, каждое теплое слово и улыбку.

На Донбассе погиб военный

На Донбассе погиб украинский военный из Львовской области Руслан Ниров. Героя не стало в воскресенье, 5 декабря. При каких именно обстоятельствах погиб военнослужащий — пока неизвестно.

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"Грустные новости с фронта. Погиб Ниров Руслан Хамедбиевич (10.06.1986 – 05.12.2021), участник боевых действий, житель нашей общины (села Семеновка). Пустомытовский городской совет выражает искренние соболезнования семье! Спасибо за мирное небо! Вечная память! Герои не умирают!", — отметили в Пустомытовском городском совете.

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