Два покоління на фронті: історія родини, яка захищає країну від агресії РФ

Служба в армії – як сімейна справа. Родина Богданів усі разом захищають Україну на передовій. Услід за батьком Андрієм на фронт пішли його дружина та син. Радощі й біль, турбота та образи. Як воно, постійно хвилюватися не тільки за себе, а й за найрідніших? Пронизлива історія від кореспондента "Сьогодні" Єгора Логінова.

Служба з 2015 року

Андрій боєць бувалий. У 2015 році за мобілізацією пішов у прикордонники. За рік — підписав контракт зі ЗСУ на шість місяців. Мінометником. Вдома на нього чекали дружина і двоє синів.

Реклама

"Найважче було чекати. Довго йшов час. Було таке, що й відключений телефон. Це було дуже важко", — розповідає військовослужбовиця ЗСУ та дружина Андрія Тетяна Богдан.

Умова дружини Андрія

Під час відпустки дружина Андрія Тетяна заявила: служити підемо разом. Самого — не відпустить.

"Було неочікувано. Каже, що хоче. Я кажу, що тільки звідти. Три місяці я тільки відпочив після всього цього", — каже військовослужбовець ЗСУ Андрій Богдан.

"Хотіла бути в формі. У мене брат військовий. Коли приїжджав додому, то мені було дуже цікаво, як він розповідав", — розповідає військовослужбовиця Тетяна Богдан.

Андрій каже: служити разом і легко, і складно водночас. Адже коли хтось із родини потрапляє під обстріл — збрехати телефоном, що "усе гаразд" — не вдасться. Тим паче, коли в бліндажу немає зв'язку.

"По нас з артилерії добре так, красиво насипали. Я був там, на передовій. А жінка була позаду — десь за кілометр. Туди теж були прильоти. Теж було. Переживав. Ніби рік не бачились після цього обстрілу. Ріднішими стали", — згадує військовослужбовець ЗСУ Андрій Богдан.

Куди батьки, туди й син

Услід за батьками на фронт пішов їхній син Антон. Зізнається — годі було дочекатися. Підписав контракт просто в день вісімнадцятиріччя.

Реклама

"Закінчив 9 клас — мати вирішила підписати контракт. Мати пішла захищати Україну, я вирішив також", — каже військовослужбовець ЗСУ Антон Богдан.

До страхіть війни вісімнадцятирічний хлопець звик не відразу. Але постійно казав собі: я чоловік, захищаю свою родину і свою Батьківщину.

"Перших місяці два було страшно дуже. Перші постріли. Особливо міномети", — згадує військовослужбовець ЗСУ Антон Богдан.

"Я теж там. Спостерігаю, навчаю та розповідаю, що робити, що не робити, куди лізти, куди не лізти", — розповідає військовослужбовець ЗСУ Андрій Богдан.

"Фізично не страшно. Страшно морально. Дуже переживаю за сина. Бо ми знаходимося в різних місцях. Коли це все відбувалося — дуже страшно. Переживати за чоловіка, за сина, за себе, і за того сина, що ще вдома", — каже військовослужбовиця Тетяна Богдан.

Всі служать окремо

Родина Богданів служить у різних місцях. Бачаться не часто. Ми попросили керівництво дати їм таку змогу. Тридцятиріччя Збройних сил України вони святкували у шанцях і на бойовому чергуванні. Тому цінують кожну хвилину проведену разом, кожне тепле слово та усмішку.

На Донбасі загинув військовий

На Донбасі загинув український військовий з Львівської області Руслан Ниров. Героя не стало у неділю, 5 грудня. За яких саме обставин загинув військовослужбовець – наразі невідомо.

Реклама

"Сумні новини з фронту. Загинув Ниров Руслан Хамедбійович (10.06.1986 – 05.12.2021), учасник бойових дій, мешканець нашої громади (села Семенівка). Пустомитівська міська рада висловлює щирі співчуття сім'ї! Дякуємо за мирне небо! Вічна пам'ять! Герої не вмирають!", — зазначили у Пустомитівській міській раді.

Читайте також