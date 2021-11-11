Истории детей войны на конкурсе эссе "Один день"

Половину своей жизни они прожили в войне или рядом с ней. Кто-то потерял дом, друзей, и самое страшное – родных. Эти исповеди подростков с Востока в форме эссе уже стали современной историей. К творческому конкурсу фонда Рината Ахметова "Один день" присоединились около двух тысяч школ из Донецкой, Луганской, Запорожской и Харьковской областей.

Каждая строка встряхивает до боли. Почти две тысячи историй о войне, которой подверглись и до сих пор подвергаются дети на Востоке страны. Выбрать 24 особых эссе, как пытки. В момент обсуждения жюри еще сдерживает эмоции. Но одна из работ выворачивает душу.

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Работа, которая выворачивает душу

"Это работа мальчика, который начал эссе с того, что он ненавидит грушевое варенье. И ты выясняешь в процессе, что в этот день, когда произошёл обстрел, они с мамой собирались готовить варенье. Мама ушла за продуктом, за сахаром для него и погибла. Мы все отреагировали очень одинаково, притом, что в жюри было две женщины и один мужчина. Но плакали мы все", – рассказала Ольга Гук, член жюри, главная редактор проектов Фонда Рината Ахметова.

Конкурс творческих эссе "Один день" – часть проекта Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова. Который собирает свидетельства мирного люда о конфликте на Донбассе. Цель – 100 тысяч таких исповедей. Пять тысяч историй, кстати, уже сохранено.

Работы об "убитом" детстве на войне

Эти работы, говорит известный телеведущий и член жюри Игорь Пупков, прежде всего об "убитом" детстве на войне.

"Подвал во всех работах проходит как основное место нахождения людей при обстреле. И не только там несколько часов. А неделями люди сидели в подвалах", – отметил Пупков.

Творческий конкурс Фонд Рината Ахметова провел в сотрудничестве с Институтом модернизации образования МОН Украины.

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Сотрудничество с Фондом Рината Ахметова чрезвычайно важно

Член жюри, начальница отдела работы с одаренной молодежью Института модернизации содержания образования МОН Украины Светлана Мистюк работает с одаренной молодежью уже давно. И с таким вызовом, – когда дети пишут о войне ради мира, – столкнулась впервые.

"Устами детей пишется новейшая история Украины. Я лично читала эти работы 4 дня. Это были бессонные ночи. Это возвращение к произведениям, перечитывание, пропускание их через себя".

Победители конкурса получат призы. Как и учителя, вдохновившие участников на написание эссе. А если именно вам есть что рассказать о пережитом, можете оставить историю на сайте музея Фонда Рината Ахметова "Голоса Мирных". Каждая исповедь важна.

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