История 17-летней Аллы, детство которой разрушила война (видео)

Кровати как можно дальше от окон и все нужное для жизни — в подвале. Так уже восемь лет подряд живут украинцы в прифронтовой зоне. Далее — рассказ одной из них — 17-летней Аллы. Война началась, когда ей было 9 и изменила весь ее мир.

Война разрушает детство

17-летняя Алла говорит: ее счастливое детство закончилось в тот день, когда началась война.

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"У нас прямо на горизонте виден Донецк. Там были большие столбы дыма, звуки вибраций по земле, мне тогда было лет 9. Страшно. Начали кровати переставлять как можно дальше от окон, вдруг что-то — скотчем заклеивали окна", — рассказывает победительница конкурса "Один день" Алла Воронкова.

За почти 8 лет войны девочка из небольшого поселка в Донецкой области привыкла к другой жизни — с ограничениями.

"Война — это большой какой-то переполох. Вот эти военные действия, взрывы. Мы не можем спокойно выйти погулять — родители всегда переживают, где мы", — говорит Алла.

Жизнь изменилась кардинально

Вместо вечерних прогулок — комендантские часы. Вместо друзей — книги и не всегда радостный вид из окна.

"Дети у меня боялись. Вот у нас диван так сейчас стоит, когда началось сильнее все греметь — мы этот диван передвинули от окна дальше. И в подвале подготовили все, и одежду опускали, подушки, одеяла вдруг что", — рассказала мать Аллы Любовь Воронкова.

"Один день"

Рассказать о пережитом Алла смогла в эссе, которое написала для конкурса "Один день" от Фонда Рината Ахметова.

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"Работа была где-то около недели. Посоветоваться с учителями: как лучше написать, как будет красивее выглядеть, потом прочитать родителям, тоже может какие-то коррективы внести, и затем отправлять", — отметила победительница конкурса "Один день" Алла Воронкова.

Вскоре узнала результат. Алла стала призером конкурса и получила подарки от благотворительной организации.

"Я бы хотела поблагодарить Рината Ахметова очень. То, что он делает — это полезно, это приятно. Некоторых это наталкивает на творчество — дети взяли занялись этим. Их произведения прочли другие люди. Они узнали, что происходит здесь", — говорит Алла Воронкова.

О конкурсе

Конкурс "Один день" – это проект Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова, цель которого сохранить свидетельства очевидцев о дне, когда для них началась война.

"Дети начинают осмысливать происшедшее. Историю мы ведь тоже учим не для того, чтобы просто выучить и оценку получить. А это тоже уже какая-то история для нас, нашего поколения", — подчеркнула мать девочки Любовь Воронкова.

В рамках конкурса фонд получил около двух тысяч творческих работ от школьников из разных уголков Донецкой, Луганской, Запорожской и Харьковской областей.

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Сверхважный проект

Музей Фонда Рината Ахметова "Голоса Мирных" – это проект мирового масштаба. Фонд планирует собрать 100 000 свидетельств мирных жителей Донбасса к 2025 году.

"Это общая картина очень важна для нас не только как для фонда, но и для страны в целом. Потому что из этих показаний понемногу формируется коллективная память", — подчеркнула член наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова Наталья Емченко.

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