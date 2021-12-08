Коррупция в Украине: как карантин из-за COVID-19 повлиял на бытовое взяточничество (видео)

Конфеты, букеты, деньги — это вовсе не про ухаживания, а про взяточничество. Мы привыкли к громким лозунгам о наживе для чиновников и продажности власть имущих. Но все ли замечают, что и сами порой за мелкие или не очень услуги готовы платить? Все ли понимают, что и сами в этот момент становятся частью гигантской коррупционной схемы? Социологи это выяснили. А корреспондентка "Сегодня" Ирина Кондрачук разобралась как карантин на это повлиял.

Полиция и взятки

Из отпуска — в долги. Ирина с друзьями возвращались на авто с отдыха. Но прямо на дороге компания оставила три тысячи гривен.

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"Нас остановила полиция. Дошло даже до того, что не мы предлагали, а нам предлагали дать им взятку. В принципе коррупция в Украине — это большой сплошной абсурд", — рассказала жительница Киева Ирина Манько.

Платим за все

100 гривен на шторы, 300 — на стуле, еще две сотни на перчатки и моющее для медсестер. Хочешь бесплатную медицину? Платишь! Хочешь бесплатное образование? Опять платишь. Кто-то заставляет, или просто так удобнее — взялись растолковать социологи.

"Кумовство, блат, протеже и всякое такое. Так, украинцы считают это бытовой коррупцией. Хотят ли они ее преодолеть? Нет, не хотят, потому что быстрее решаются именно их вопросы", — говорит социолог, старший программный менеджер программы "Включайся!" Айдер Халилов.

Уменьшение коррупции

Во времена пандемии коронавируса коррупция в стране, которая неустанно борется со взяточниками, уменьшилась. Но лишь на 16%. Карантин. Учреждения заперты, посетители и работники не встречаются, услуги онлайн — в телефонах и компьютерах. Это и помогло побороть некоторые коррупционные схемы. А те, кто до сих пор, как говорят в народе, "дает на лапу", платят дважды.

Коррупция и бизнес

Нажива и нечестность в Украине ассоциируются еще и с бизнесом. Но, на самом деле, пока государство в очередной раз меняет шило на мыло — перетасовывает чиновников местами, частники объединяются, чтобы разорвать коррупционные веревки.

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"ДТЭК была одной из первых компаний, которая присоединилась к инициативе Глобального Договора ООН. Через онлайн кабинет, можете себе представить, с 2 процентов в начале года, когда мы запустили онлайн кабинет, сегодня более 80 процентов наших потребителей подключаются через онлайн кабинет и это цифровые отношения, когда нет посредников", — отметил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

Работать по-честному реально, убеждает и бизнес, и Организация Объединенных Наций. Однако, без продвижения государства тотальное взяточничество из наших реалий не сотрешь.

"Коррупция будет расти, пока высшие органы власти будут ее покрывать. А так оно и есть сейчас, потому что по-другому это не объяснишь", — говорит жительница Киева Ирина Манько.

Борьба с нечестностью и лукавством — это работа в оба направления. И начинать стоит по меньшей мере с себя. Ведь без согласия обеих сторон взятки и не выжмешь, и не упихаешь.

Убытки из-за коррупции

Украина ежегодно теряет из-за коррупции, по разным подсчетам, от 500 до 950 миллиардов гривен. Вместе с тем, как свидетельствуют результаты исследования Института будущего, каждый второй гражданин страны считает, что именно коррупция не дает ему жить лучше.

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Первой от коррупционеров и теневиков страдает именно социальная сфера. Вместо бюджета деньги попадают в карманы коррупционеров, поэтому строить дороги, больницы и школы просто не на что.

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